Euforische Russen hadden 5-0 zege in openingsduel nooit durven dromen

"Zo'n grote overwinning had ik niet eens durven dromen en is zelfs aan de hoge kant", zei bondscoach Stanislav Cherchesov tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd. "We hebben de eerste stap gezet, maar met Egypte krijgen we een sterkere tegenstander."

Rusland stond bij rust al met 2-0 voor tegen het zwakke Saoedi-Arabië en stelde een kwartier voor tijd definitief de overwinning veilig in Moskou. Denis Cheryshev en Aleksandr Golovin brachten de eindstand in blessuretijd zelfs nog op 5-0.

Cheryshev, die ook al voor de tweede treffer had gezorgd en daarmee de belangrijkste man was bij Rusland, kan zijn geluk niet op. "Er zijn geen woorden die kunnen uitdrukken hoe ik mij nu voel. Ik ben vooral blij voor mijn familie, die mij altijd heeft gesteund in moeilijke tijden. Dit had ik nooit durven dromen."

Door de klinkende zege op Saoedi-Arabië gaat Rusland vanzelfsprekend aan de leiding in groep A. Egypte en Uruguay spelen vrijdag om 14.00 tegen elkaar en Rusland komt dinsdag 19 juni pas weer in actie tegen Egypte.

Saoedi-Arabië

Bondscoach Juan Antonio Pizzi van Saoedi-Arabië was terneergeslagen na de pijnlijke nederlaag van zijn ploeg, maar is niet van plan te wanhopen over de kansen in groep A.

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons, maar deze nederlaag was wel heel groot en onverwacht", erkende Pizzi. "Ik denk dat Rusland weinig heeft gedaan om ons te verrassen, de reden voor deze uitslag is gewoon onze slechte wedstrijd."

Saoedi-Arabië speelt op woensdag 20 juni tegen Uruguay zijn tweede groepswedstrijd op het WK en strijdt dan direct voor zijn laatste kans op een plek in de knock-outfase. Pizzi weet nu al dat hij wat dingen gaat omgooien voor dat duel.

"We moeten veranderen en dat geldt ook voor onze strategie. Ik blijf veel vertrouwen houden in mijn spelers, maar we moeten deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten en ons richten op het volgende duel."