Bondscoach Marokko rekent op talent van 'heel belangrijke' Ziyech

Renard en Ziyech lagen in het verleden nog met elkaar overhoop. Zo werd de middenvelder van Ajax buiten de selectie gehouden voor de Afrika Cup van 2017, waarna Ziyech zelfs even bedankte voor Marokko.

"Maar alles is nu perfect. We begrijpen elkaar nu een stuk beter", zei Renard donderdag op de persconferentie in aanloop naar het eerste groepsduel met Iran, dat vrijdag op het programma staat.

"Hakim is een heel belangrijke speler voor ons. Hij bulkt van het talent. Als coach is het geweldig om zo'n speler tot je beschikking te hebben. Hij ziet zaken op het veld een stuk sneller dan andere spelers."

Reserves

Renard weet dat Marokko het op het toernooi in Rusland vooral van het team moet hebben, niet alleen van de elf spelers op het veld. "Het kan gebeuren dat iemand maar vijf minuten speelt, maar dat kunnen de belangrijkste vijf minuten zijn die je ooit voor je land en je team speelt."

Hij zal het dan ook niet tolereren als reserves gaan lopen klagen. "Ik kan me voorstellen dat je gefrustreerd raakt als je op de bank zit, maar je moet hard blijven werken en op je kans blijven wachten. Zo zit voetbal in elkaar. Je moet er zowel mentaal als fysiek klaar voor zijn."

Wel wordt het moeilijk om de groep te overleven, gezien de tegenstand van Spanje en Portugal. "Maar we zijn hier niet gekomen om foto's te maken van de monumenten in Sint-Petersburg. We gaan ons best doen."