Gastland Rusland begint WK met klinkende zege op Saoedi-Arabië

Yury Gazinsky bezorgde de Russen al na twaalf minuten een droomstart door voor de 1-0 te zorgen. Vlak voor rust verdubbelde Denis Cheryshev de score, waarna Artem Dzyuba halverwege de tweede helft voor 3-0 zorgde.

Cheryshev schoot in blessuretijd van afstand ook nog de 4-0 binnen, waarna Aleksandr Golovin er uit een vrije trap zelfs 5-0 van maakte. Het was de grootste zege ooit in de openingswedstrijd van een WK.

Rusland zette daarmee een traditie voort, want een gastland heeft nog nooit het eerste duel op een WK verloren. Saoedi-Arabië wacht al sinds 1994 op een zege op een WK.

Door de overwinning komt Rusland automatisch aan kop in groep A. Uruguay en Egypte, de andere twee landen in de groep, komen vrijdag pas in actie.

Vertrouwen

Rusland was niet met al te veel vertrouwen begonnen aan het toernooi. De afgelopen zeven oefenduels leverden namelijk allemaal geen zege op. Het land trof in Saoedi-Arabië echter de perfecte tegenstander.

De Aziaten, die zich onder Bert van Marwijk voor het WK hebben geplaatst, maakten met name achterin een matige indruk. Al na tien minuten dook Roman Zobnin op voor het doel van Abdullah al Mayouf, maar de keeper was bij de les.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het gastland wel trefzeker. Golovin zette de bal voor, waarna Gazinksy in alle vrijheid kon raak koppen. De middenvelder profiteerde dankbaar van een uitglijdende verdediger van Saoedi-Arabië en liet Al Mayouf kansloos.

Dzagoev

De gasten doken pas halverwege de eerste helft op voor het Russische doel. Mohammed al Sahlawi werd echter dusdanig gehinderd, dat hij niet tot een goed schot kon komen. Zijn inzet ging via een Russisch been net naast.

Kort daarna zat het duel er al op voor de Russische spelmaker Alan Dzagoev. De middenvelder van CSKA Moskou greep tijdens een sprint naar zijn hamstring en moest het veld verlaten.

Zijn vervanger Cheryshev liet zich al snel zien. De aanvaller van Villarreal werd vlak voor rust door Zobnin vrijgezet in het Saoedische strafschopgebied en kapte fraai twee man uit. Met een hard schot in de bovenhoek liet hij Al Mayouf kansloos: 2-0.

Na rust zakte de amusementswaarde van het duel. De Russen probeerden het duel te controleren, maar tien minuten na de hervatting leek Saoedi-Arabië er toch uit te kunnen komen. Taisir Al Jassim kwam na een voorzet van de rechterkant echter net niet goed uit, waardoor de bal aan hem voorbij ging.

Dzyuba

Pas halverwege de tweede helft werden de Russen weer echt gevaarlijk. Weer was het Zobnin die op Al Mayouf stuitte, al moest de doelman wel een rebound toestaan. Ook die ging er echter niet in.

Enkele minuten later was het wel raak. Dzyuba, net in het veld gekomen voor oud-Feyenoorder Fedor Smolov, kreeg zijn hoofd tegen een fraaie voorzet van wederom Golovin en kopte de bal tegendraads in de verre hoek.

Met de treffer van de spits van Arsenal Tula leek het duel wel gespeeld, maar in blessuretijd beet het gastland nog twee keer van zich af. Cheryshev schoot van afstand 4-0 binnen, waarna Golovin uit een vrije trap ook nog voor 5-0 zorgde.

Dinsdag wacht met Egypte de volgende opponent voor Rusland, Saoedi-Arabië treft een dag later Uruguay.