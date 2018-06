Clubicoon Kashia verruilt Vitesse na acht jaar voor San José Earthquakes

Kashia kwam in de zomer van 2010 over van Dinamo Tbilisi en speelde sindsdien 293 officiële wedstrijden voor Vitesse, waarin hij 25 keer scoorde. De Georgiër heeft 245 Eredivisie-duels achter zijn naam staan, een aantal waar geen enkele Vitesse-speler ooit aan is gekomen.

"Ik heb heel bijzondere jaren gehad bij de club en Vitesse en Arnhem voelen voor mij echt als thuis", zegt Kashia donderdag op de website van de Eredivisionist. "Het is een moeilijke beslissing geweest om afscheid te nemen, maar samen met mijn familie heb ik besproken dat nu misschien wel de laatste kans is om nog een avontuur aan te gaan."

Technisch directeur Marc van Hintum heeft begrip voor de keuze van Kashia om naar de Verenigde Staten te vertrekken en noemt de 65-voudig international van Georgië een "trotse Vitessenaar."

"Guram kwam acht jaar geleden als Georgiër binnen, maar vertrekt als Arnhemmer", zegt Van Hintum. "Voor Guram kwam er een kans voorbij om nog één keer het avontuur aan te gaan. Na al die jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor onze club, begrijpen we zijn afweging."

Bekerwinst

Met Kashia als aanvoerder in de ploeg sleepte Vitesse in het seizoen 2016/2017 voor het eerst in de clubhistorie een prijs in de wacht. De ploeg van toenmalig trainer Henk Fraser pakte de beker door AZ in de finale met 2-0 te verslaan.

Door de bekerwinst mocht Vitesse afgelopen seizoen in de groepsfase van de Europa League uitkomen, maar het Europese avontuur van de Arnhemmers duurde slechts zes wedstrijden. Vitesse eindigde in een groep met Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem als laatste.

Komend seizoen komt Vitesse mogelijk opnieuw uit in het hoofdtoernooi van de Europa League. De Arnhemmers wonnen de play-offs door FC Utrecht in de finaleronde te verslaan. Ze beginnen deze zomer in de tweede voorronde. Kashia kwam in de heenwedstrijd tegen Utrecht tot scoren en leverde zo een belangrijke bijdrage aan het succes van zijn ploeg.