Hierro vindt dat chaos rond Spaans elftal geen excuus mag zijn op WK

"Niets wat in de laatste dagen is gebeurd, mag als excuus gelden in onze jacht op de wereldtitel. We moeten de knop omzetten, want er ligt een prachtige uitdaging voor ons in het verschiet", zei Hierro in Krasnodar tijdens zijn eerste persconferentie.

Eerder op woensdag maakte de Spaanse bond het ontslag van Lopetegui wereldkundig. De 51-jarige Spanjaard wordt verweten dat hij in het geheim met Real Madrid heeft onderhandeld. Dinsdag werd pas bekend dat hij met ingang van volgend seizoen trainer van de Spaanse topclub wordt.

De vijftigjarige Hierro, als technisch directeur van de Spaanse bond al aanwezig in Rusland, krijgt door het plotselinge ontslag van Lopetegui de taak om 'La Roja' aan de tweede wereldtitel in de historie te helpen.

Slim

De oud-verdediger van Real Madrid hoefde niet lang na te denken over het aanbod. "Voor mij was het ook tijd om een stap vooruit te zetten en ik kon eigenlijk geen nee zeggen", aldus Hierro, die niet van plan is om het roer volledig om te gooien.

"We moeten slim zijn en voordeel halen uit het werk dat in de laatste twee jaar is gedaan. Het zou raar zijn om dat in twee dagen teniet te doen. Bovendien is een groot deel van de technische staf nog gewoon intact gebleven."

Spanje neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Marokko, Iran en Europees kampioen Portugal. De wereldkampioen van 2010 begint het mondiale eindtoernooi vrijdag tegen de Portugezen.