Bookmakers bestempelen Brazilië als grote favoriet voor wereldtitel

Mensen die gokken op een wereldtitel voor Brazilië, krijgen bij de meeste wedkantoren vijf keer hun inzet uitbetaald als de 'Goddelijke Kanaries' er inderdaad in slagen hun favorietenrol waar te maken.

Brazilië, dat vijf keer eerder en in 2002 voor het laatst wereldkampioen werd, is ingedeeld in groep E met Zwitserland, Costa Rica en Servië. De ploeg van bondscoach Tite speelt zondagavond tegen de Zwitsers zijn eerste wedstrijd.

Regerend wereldkampioen Duitsland is volgens de bookmakers de op één na belangrijkste gegadigde voor de eindzege, gevolgd door Spanje, dat in 2010 ten koste van Nederland de wereldtitel veiligstelde.

Onrustig

De relatief hoge verwachtingen van die twee landen zijn enigszins opvallend, aangezien de Duitsers vorige week tegen Saoedi-Arabië pas voor het eerst sinds 8 oktober 2017 een wedstrijd wonnen.

Bij het Spaanse elftal is het bovendien erg onrustig nadat bondscoach Julen Lopetegui woensdag werd ontslagen, één dag voor de start van het WK.

Hoewel België in Rusland met een sterke selectie is vertegenwoordigd, verwachten de bookmakers niet dat de 'Rode Duivels' een grote kans maken om wereldkampioen te worden. Naast Brazilië, Duitsland en Spanje worden ook Frankrijk en Argentinië hoger ingeschaald.

Panama is volgens de wedkantoren de zwakste WK-deelnemer. Ook van Marokko, dat aantreedt met onder anderen Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi, en het Australië van Bert van Marwijk worden geen wonderen verwacht.

Gracenote

Naast de wedkantoren waagt ook Gracenote zich aan een voorspelling voor het WK. Het databureau doet dat onder meer met behulp van een eigen wereldranglijst, die gebaseerd is op resultaten uit het recente verleden en statistieken uit die wedstrijden.

Bij het opmaken van die rangschikking wordt onder meer gekeken naar de uitslag van de wedstrijd, het team dat thuis speelt, de sterkte van de twee ploegen en het belang van de desbetreffende wedstrijd. Zo levert een overwinning in een WK-duel meer punten op dan een zege in een vriendschappelijke wedstrijd.

Gracenote schat de kans op een wereldtitel voor Brazilië in op 21 procent, mede doordat de Seleção sinds het laatste WK slechts vier wedstrijden verloor. Spanje (10 procent), Duitsland en Argentinië (beide 8 procent) worden gezien als de grootste concurrenten van Brazilië.

Historisch

Volgens Gracenote is de kans bijna 47 procent dat het WK niet gewonnen wordt door Argentinië, Brazilië, Spanje, Duitsland of Frankrijk. Dat zou historisch zijn, want sinds 1970 ging de wereldtitel altijd naar één van die vijf landen (of het in Rusland afwezige Italië).

Colombia en Peru kunnen volgens het databureau uitgroeien tot de verrassingen van het toernooi. De Zuid-Amerikaanse landen bezetten respectievelijk de vijfde en zevende plek op de wereldranglijst van Gracenote en hebben volgens het databedrijf een vrij grote kans om de knock-outfase te bereiken (Colombia 77 procent, Peru 68).

Op basis van de berekeningen van Gracenote is het WK-avontuur van Marokko en dat van Australië geen lang leven beschoren. De twee landen eindigen volgens de statistieken als laatste in hun groep.

Het WK in Rusland begint donderdag om 17.00 uur met de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië.