FC Twente treft schikking met Belastingdienst voor 4,4 miljoen euro

De club uit Enschede, die afgelopen seizoen uit de Eredivisie is gedegradeerd, heeft te weinig loon- en omzetbelasting afgedragen in de periode 2011-2015. De Belastingdienst heeft Twente eerder al een boete van 250.000 euro opgelegd.

Van de naheffing heeft 2,9 miljoen euro betrekking op de transfer van Dusan Tadic. De Servische aanvaller is in de zomer van 2014 voor 14 miljoen euro aan Southampton verkocht.

"Over de verschillen van inzicht is tussen de Belastingdienst en FC Twente langdurig en in goede harmonie gesproken", meldt Twente woensdag in een verklaring op de website.

FC Twente heeft al rekening gehouden met een naheffing en daar een bedrag van 5,9 miljoen euro voor gereserveerd. Dit betekent echter niet dat FC Twente dit bedrag op dit moment beschikbaar heeft, laat de club weten.

Donkere wolk

"De belastingclaim heeft lange tijd als een donkere wolk boven het stadion gehangen", zegt algemeen directeur Erik Velderman van FC Twente. "Het is goed dat we nu weten waar we aan toe zijn."

"Dat laat onverlet dat dit FC Twente financieel hard raakt. We inventariseren hoe we deze claim kunnen financieren", aldus de directeur.

"Voor iedereen in en rondom FC Twente is het in ieder geval belangrijk dat er 'een hek omheen staat' en dat we het verleden echt achter ons kunnen gaan laten. Al onze energie hebben we nodig voor de toekomst en dit is daarin een uiterst belangrijke stap."