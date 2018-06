Oranjevrouwen opnieuw lang zonder Middag door zware knieblessure

De 25-jarige Middag heeft de kruisband van haar linkerknie gescheurd. Eerder stond de 44-voudig international met precies dezelfde blessure lang aan de kant, waardoor ze het voor Nederland succesvol verlopen EK van vorig jaar miste.

Middag behoorde aanvankelijk tot de selectie voor het WK-kwalificatieduel van Oranje met Slowakije van dinsdag (1-0 winst). Zondag werd echter bekend dat ze opnieuw een kwetsuur had opgelopen en dus moest afhaken.

Sinds de zomer van 2016 komt Middag uit voor Manchester City, waar haar aflopende contract niet verlengd wordt. De oud-speler van ADO Den Haag en Ajax liet onlangs doorschemeren een voorcontract bij een nieuwe (nog onbekende) club te hebben getekend. Of haar blessure roet in het eten gooit, is niet bekend.

Dankzij de zege op Slowakije in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion is Nederland dicht bij plaatsing voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Een punt in het laatste kwalificatieduel met Noorwegen volstaat.