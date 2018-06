Poetin: 'Ik beloof de wereld een fantastisch WK in Rusland'

"Ik beloof de wereld een fantastisch WK. We hebben er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. Morgen komt de droom van Rusland uit. Welkom in Rusland", zei Poetin een dag voor de start van het WK in een toespraak.

"Het was een lange en gecompliceerde route naar dit WK. We hebben het met elkaar gedaan, als één groot team. De voorbereiding op dit grote sportevenement was niet alleen de taak van ons als gastland. We hadden het niet kunnen doen zonder de hulp van heel veel specialisten uit de voetbalwereld."

De keuze voor Rusland als organisator van het WK leverde nogal wat kritiek op vanwege kwesties als racisme, mensenrechten, doping, supportersgeweld en politieke boycots. Poetin is er zeker van dat de kritische geluiden niet zullen overheersen.

"Ik bedank FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij heeft zich altijd positief uitgelaten over Rusland en staat in een gecompliceerde periode aan het hoofd van de FIFA. Hij is een echte vechter. Het is goed dat de FIFA sport niet met politiek vermengt."

Infantino bedankte de machtigste man van Rusland met een handdruk, twee kussen op de wang en een vaantje van de FIFA.

WK 2026

Op het congres in Moskou werd woensdag onder meer besloten dat het WK van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het gezamenlijk bid kreeg meer stemmen dan Marokko, dat de enige tegenkandidaat was.

Verder zei FIFA-voorzitter Infantino onder meer dat hij voor een revolutie op transfergebied wil zorgen en dat hij er net als Poetin van overtuigd is dat het WK zeer succesvol zal verlopen.

Het mondiale eindtoernooi begint donderdag met het openingsduel tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië in poule A. De wedstrijd in het Luzhniki-stadion in Rusland begint om 17.00 uur. Een dag later staan Egypte-Uruguay, Marokko-Iran en Portugal-Spanje op het programma.