Spaanse bondscoach Lopetegui ontslagen, Hierro tijdens WK op de bank

De bond verwijt de 51-jarige Bask Lopetegui dat hij in het geheim met Real Madrid heeft onderhandeld. Dinsdag werd bekend dat hij met ingang van volgend seizoen trainer van de Spaanse topclub is.

Bovendien is de bond teleurgesteld door zijn vertrek omdat de voormalig doelman in mei nog een nieuw contract tekende dat doorliep tot en met het EK van 2020.

Circa twee uur nadat het ontslag bekend werd gemaakt op de persconferentie, meldde de Spaanse bond dat Hierro als bondscoach zal fungeren tijdens het WK. De clubicoon van Real Madrid was als technisch directeur al aanwezig in Rusland.

De vijftigjarige Hierro speelde als verdediger ruim vierhonderd comeptitewedstrijden voor Real Madrid en kwam tot 89 interlands voor Spanje.

Zijn trainerscarrière is een stuk minder indrukwekkend. Hij was assistent bij de Spaanse topclub en in het seizoen 2016/2017 hoofdtrainer van Real Oviedo in de Segunda Division. In november vorig jaar trad hij als technisch directeur in dienst bij de Spaanse bond.

De Spaanse bond liet tijdens de persconferentie weten erg met de situatie in de maag te hebben gezeten. "Dit is een ongelukkige en zeer complexe situatie, maar de RFEF kon in dit geval niet anders", zei voorzitter Luis Rubiales.

"De onderhandelingen hebben plaatsgevonden zonder dat wij daarvan wisten. Pas vijf minuten voor het persbericht van Real Madrid kwam, zijn wij ingelicht. Dat is niet zoals het hoort."

Het plotselinge vertrek van Lopetegui is een klap voor de Spaanse ploeg, die vol in voorbereiding op het WK is. De wereldkampioen van 2010 speelt vrijdag op de tweede speeldag om 20.00 uur tegen Portugal het eerste groepsduel. Iran en Marokko zijn de andere tegenstanders.

Het gerucht ging dat een deel van de Spaanse spelers het vertrek van Lopetegui wilde voorkomen, maar Rubiales ontkende dat. "Ik heb met de spelers gesproken en ik garandeer dat ze er samen met de staf alles aan zullen doen om zo ver mogelijk te komen op het WK. Ze zijn geschrokken, maar hebben ook begrip voor de beslissing."

Lopetegui ging na het EK van 2016 aan de slag bij de Spaanse bond. Onder leiding van de oud-trainer van FC Porto was Spanje al twintig duels ongeslagen.

Bij Real Madrid volgt hij na de zomer Zinedine Zidane op, die in de laatste jaren onder meer drie keer de Champions League won met de 'Koninklijke'.

Het kwam niet eerder voor dat een bondscoach zo vlak voor het WK vertrok. Wel werd in 1998 Bum-kun Cha, de toenmalige bondscoach van Zuid-Korea, ontslagen na de 5-0-nederlaag tegen Nederland in de groepsfase.

