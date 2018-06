FIFA-voorzitter Infantino kondigt revolutie op transfergebied aan

"We werken aan een echte revolutie op transfergebied. Het is nodig om een einde te maken aan het schimmige beeld rondom transfers", zei Infantino.

Daarmee leek de FIFA-voorzitter te doelen op zaakwaarnemers die vaak miljoenen verdienen aan transfers van hun spelers. "We moeten zorgen voor grotere transparantie. De spelers moeten beschermd worden, net als de clubs die de spelers opleiden."

Hoe het plan van de FIFA er precies uitziet, kon of wilde Infantino woensdag nog niet zeggen. De Zwitser pleitte de laatste maanden al vaker uit voor een minder prominente rol van zaakwaarnemers bij transfers. Vooral in Engeland verdwenen miljoenen in de zakken van de spelersmakelaars, die bemiddelen bij transfers.

WK

Infantino kijkt wel uit naar het WK dat donderdag begint. "De mythe luidt dat Rusland nog nooit is veroverd. Maar het breaking news van vandaag is dat Rusland vanaf morgen veroverd gaat worden", zei hij. "Door het voetbal, welteverstaan."

De 48-jarige Zwitser heeft hoge verwachtingen van het WK in Rusland. "Morgen is de aftrap in het prachtige Luzhniki-stadion. Het voetbal gaat voor een tijdje de wereld veroveren."

"Samen met de 150 miljoen inwoners van Rusland gaan we het mooiste evenement vieren dat de wereld ooit heeft gezien. Ik ben Rusland en ook president Vladimir Poetin dankbaar."

Poetin

Ook Poetin sprak het congres toe. "Ik beloof de wereld een fantastisch WK", zei de Russiche president. "Wij hebben er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. Morgen komt de droom van Rusland uit. Welkom in Rusland!''

Poetin is verheugd dat het toernooi na jaren van voorbereiding gaat beginnen. "Het was een lange en gecompliceerde route naar dit WK. We hebben het met elkaar gedaan, als één groot team."

"De voorbereiding op dit grote evenement was niet alleen de taak van ons als gastland. We hadden het niet kunnen doen zonder de hulp van heel veel specialisten uit de voetbalwereld. Ik bedank ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het is goed dat de FIFA sport niet vermengt met politiek.''

Infantino bedankte de machtigste man van Rusland met een handdruk, twee kussen op de wang en een vaantje van de FIFA.

Blatter

Infantino volgde twee jaar geleden de veelbesproken Sepp Blatter op. Onder zijn voorganger raakte de FIFA verwikkeld in een groot corruptieschandaal.

"Ik kan hier op een ontspannen en gelukkige manier voor u staan", verzekerde Infantino de FIFA-afgevaardigden in Moskou. De voorzitter zei dat de bond in de afgelopen vier jaar een omzet van 6,1 miljard heeft gedraaid, al werd in het afgelopen jaar wel 160 miljoen euro verlies geleden. "Maar de toekomst ziet er rooskleurig uit", aldus de preses.

Ghana ontbreekt op het 68e congres van de FIFA, omdat de voorzitter van de nationale bond vanwege een corruptieschandaal opgestapt is. De andere 210 leden van de mondiale bond zijn wel van de partij in Moskou.

Zij beslissen onder meer waar het WK van 2026 gehouden wordt. Canada, de Verenigde Staten en Mexico zijn met een gezamenlijk bid favoriet. Marokko is de enige tegenkandidaat.

Het WK begint donderdag om 17.00 uur met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië.

