Van Marwijk gelooft in WK-stunt met 'gedisciplineerd' Australië

Australië is in groep C ingedeeld met Frankrijk, Denemarken en Peru en begint het toernooi zaterdag tegen de op papier sterkere Fransen.

"Frankrijk heeft een topploeg met alleen maar klassespelers. Waar wij op moeten hopen, is dat er bij hen wat nonchalance in sluipt, mogelijk omdat het pas de eerste groepswedstrijd betreft. Maar uiteraard zijn de Fransen favoriet", zegt Van Marwijk woensdag tegen het AD.

"Onze individuele kwaliteiten zijn minder, maar onze spelers zijn fysiek sterk, topfit en enorm gedisciplineerd. De bereidheid bij Australiërs is ongekend, dat zit er gewoon in, daar hoef je als coach eigenlijk niets aan te doen."

De Deventenaar hoopt dat bij zijn ploeg ook tactisch alles klopt. "In creatief en aanvallend opzicht hebben we geprobeerd wat accenten te leggen. Ik heb altijd gezegd: je hoeft individueel niet de beste spelers te hebben om als collectief goed te functioneren."

Lol

De 66-jarige Van Marwijk, die schoonzoon Mark van Bommel als een van zijn assistenten heeft op het eindtoernooi in Rusland, gelooft dat Australië elke tegenstander goed partij kan bieden.

"Kansloos ben je nooit, details kunnen in die paar wedstrijden het verschil maken. Ik verheug me erop. Een WK is het mooiste podium dat er is, maar uiteraard willen we wel een resultaat halen. We zijn hier niet voor de lol", aldus de voormalige bondscoach van Oranje.

"Dat het moeilijk wordt, wisten we van tevoren. Frankrijk is een team met zo veel goede spelers, dat het voor hen niet uitmaakt in welk systeem ze spelen. Die switchen moeiteloos per wedstrijd, of zelfs in een wedstrijd."

De wedstrijd tussen Australië en Frankrijk begint zaterdag om 18.00 uur in Kazan. Daarna spelen de 'Socceroos' nog tegen Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).