Spitse: 'Te voorbarig om te zeggen dat Oranje met één been op WK staat'

Dankzij een laat doelpunt van Lieke Martens won Oranje met 1-0, waardoor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in de afsluitende wedstrijd tegen concurrent Noorwegen in september slechts een punt nodig heeft voor een WK-ticket.

"Het is te voorbarig om te zeggen dat we met één been op het WK staan. Nog niets is beslist, we hebben slechts een goede stap gezet", benadrukt Spitse na de nipte overwinning op de Slowaakse vrouwen, die puntloos onderaan staan in de poule.

"We pakken drie belangrijke punten, maar de wedstrijd tegen Noorwegen is niet zomaar gewonnen. We hebben eerder tegen ze gespeeld en het is gewoon een goede ploeg. We willen heel graag naar Frankrijk, maar eerst moeten we de 'koppies' maar eens leegmaken tijdens de vakantie en dan gaan we er weer tegenaan."

Oranje staat bovenaan in groep 3 met negentien punten uit zeven wedstrijden. Noorwegen volgt op een tweede plaats met vier punten minder, maar de Noorse dames spelen nog twee duels. Alleen de nummer één krijgt rechstreeks toegang tot het WK.

Indruk

De 'Leeuwinnen' waren tegen Slowakije overduidelijk de betere partij en creëerden veel meer kansen, maar die werden niet benut. Pas in de 92e minuut zette Martens de thuisploeg op voorsprong met een fraai afstandsschot.

De Slowaakse vrouwen beperkten zich in het uitverkochte Abe Lenstra Stadion voornamelijk tot verdedigen en dat ging ze - tot vlak voor het einde - goed af. Middenvelder Spitse (28) was onder de indruk van de tegenstander.

"Slowakije was echt niet slecht; heel georganiseerd met een aantal goede spelers. Het verbaast me dat ze nog geen punten hebben gepakt. Maar wij hebben wel meer kwaliteiten, dat was ook wel te zien. De keepster presteerde erg goed, dat hield de ploeg in de wedstrijd", stelt de reserve-captain, die in het verleden vijf jaar voor sc Heerenveen speelde.

"De sfeer in het stadion was ook fantastisch. Het is ook heel leuk dat het dicht bij huis was en dat al mijn vrienden en familie konden komen, daar krijg ik energie van. Ik was vooral met de wedstrijd bezig, maar toch krijg je dingen mee van het publiek."

Interlands

Het duel met Slowakije was voor Spitse haar 150e interland voor Nederland. Daarmee is ze slechts zes interlands verwijderd van het Oranje-record van Annemieke Kiesel-Griffioen, die in 2011 afscheid nam van het nationale elftal.

"Het was mooi om in Heerenveen mijn 150e interland te spelen én om te winnen. Ik zal dit niet snel vergeten", aldus een trotse Spitse, die al op zestienjarige leeftijd voor het eerst voor Oranje uitkwam.

De beslissende wedstrijd tussen Oranje en Noorwegen in de strijd om een WK-ticket wordt op dinsdag 4 september gespeeld. Beide ploegen treffen elkaar om 18.00 uur in de Intility Arena in Oslo.