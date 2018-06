Bondscoach Wiegman opgelucht na late zege op stug Slowakije

De bondscoach zag vanaf de bank in het Abe Lenstra Stadion dat de Slowaakse keepster Maria Korenciova vrijwel overal een antwoord op had, tot Martens haar met een gekrulde schot in de verre hoek kansloos liet.

"Die keepster speelde de wedstrijd van haar leven", zei Wiegman na het WK-kwalificatieduel tegen Veronica. "We kregen vijf kansen vrij voor haar en die schieten we recht op haar af, al pakt ze die natuurlijk goed. Maar als je die erin schiet, maak je het jezelf veel makkelijker."

Wiegman bleef mede door het grote overwicht van Oranje hopen op een treffer. "Maar je weet ook: hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. We namen in de tweede helft ook meer risico door met maar drie man achterin te spelen."

Stormram

Verdediger Stefanie van der Gragt ging het slotkwartier als stormram voorin spelen. De komst van de speelster van Ajax leidde ook tot meer gevaar en uiteindelijk de treffer van Martens.

"Dat is natuurlijk ook de specialiteit van Martens", lachte Wiegman. "Ze had het al een paar keer geprobeerd. Ik ben heel blij dat de bal er vlak voor tijd alsnog in gaat. En of je nou met 1-0 of 7-0 wint, maakt niet uit. Het zijn drie punten."

Oranje sluit de WK-kwalificatie na de zomerstop af met een duel met concurrent Noorwegen. Een punt volstaat om als groepswinnaar het WK van volgend jaar in Frankrijk te halen. De nummer twee wacht een play-off.

