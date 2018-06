Martens schiet Oranjevrouwen in blessuretijd voorbij Slowakije

Oranje had het in het Abe Lenstra Stadion heel lang moeilijk met Slowakije. Keepster Maria Korenciova bleek een groot obstakel voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Zij werd pas vlak voor tijd geklopt door Martens.

Door de zege gaat Nederland nog altijd ruim aan kop in WK-kwalificatiegroep 3. Oranje heeft negentien punten en dat zijn er vier meer dan Noorwegen, dat eerder op de avond met 1-0 heeft gewonnen van Ierland. De Noren hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

In september sluit Oranje de kwalificatie af met een uitwedstrijd in Oslo tegen Noorwegen. Dan volstaat een gelijkspel voor groepswinst en daarmee plaatsing voor het WK 2019 in Frankrijk. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK. De beste vier nummers twee gaan de play-offs in.

Muur

Slowakije is nog puntloos in de kwalificatie. Dinsdag werd in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion dan ook al snel duidelijk dat de ploeg van bondscoach Ivan Hucko zich zou beperken tot verdedigen. Voor rust lukte het Oranje maar niet om door de Slowaakse muur heen te breken.

Ondanks een enorm veldoverwicht kwam de ploeg van Wiegman niet verder dan twee schotjes van Shanice van de Sanden, die de Slowaakse keepster Korenciova niet konden verontrusten. Korenciova was ook bij de les toen een voorzet van Martens bijna binnenvloog.

Sherida Spitse, die haar 150e interland speelde, was op slag van rust nog het dichtst bij de openingstreffer. De 28-jarige middenvelder mocht vanaf een meter of twintig vrij uithalen en zag haar poging net naast gaan.

Stijlvol

De 0-0-stand halverwege had tot gevolg dat Oranje na rust nadrukkelijker op zoek ging naar de openingstreffer. De eerste kans was voor Jill Roord, die haar schot stijlvol gekeerd zag worden door Korenciova. Niet veel later liet Lineth Beerensteyn een riante mogelijkheid onbenut.

Ook daarna slaagde Oranje er niet in de bal in het doel te krijgen. Roord kreeg na een goede actie van Beerensteyn een uitgelezen kans, maar de vervanger van de vlak voor het duel afgehaakte Daniëlle van de Donk schoot naast.

Wiegman stuurde met nog een kwartier te gaan centrale verdediger Stefanie van der Gragt de spits in. De komst van de kopsterke verdediger van Ajax voorin zorgde voor enkele hachelijke momenten. Zo kreeg Van der Gragt zelf nog een kans op de 1-0, maar Korenciova kreeg haar voet er nog tegen.

Het leek op 0-0 uit te draaien, maar Martens liet in de slotfase haar klasse zien. De wereldvoetbalster van het jaar krulde de bal van afstand voorbij Korenciova en zorgde voor een enorme ontlading op het veld.

