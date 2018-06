Van den Berg stelt zich na jaar pauze weer beschikbaar voor Oranje

De 27-jarige Zuid-Hollandse voetbalster zei na het EK dat ze zeer teleurgesteld was over de keuze van bondscoach Sarina Wiegman. Van den Berg liet toen al weten dat haar keuze niet definitief was.

Van den Berg heeft enkele weken geleden contact met Wiegman gezocht om te zeggen dat ze weer voor Oranje wilde uitkomen, meldde Van den Berg voor het WK-kwalificatieduel met Slowakije aan Veronica.

"Zij zei geen aanpassingen in de selectie te willen maken, ook niet op de stand-bylijst", aldus Van den Berg. "Ik zal nooit bedanken voor Oranje. Ik wil graag een vervolg geven aan mijn verhaal bij het Nederlands elftal."

Van der Gragt

Van den Berg werd tijdens het EK achterin vervangen door Stefanie van der Gragt, die inmiddels samen met Anouk Dekker het vaste centrale duo vormt bij de Europees kampioen.

De centrumverdediger debuteerde eind 2010 in het shirt van Oranje en kwam sindsdien tot negentig interlands. Ze heeft in deze wedstrijden in totaal zes keer gescoord.

Zonder Van den Berg staat Oranje op de drempel van het WK van volgend jaar in Frankrijk. De ploeg heeft na zes kwalificatiewedstrijden pas twee punten verspeeld en heeft nog geen doelpunt tegen gekregen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de WK-kwalificatie