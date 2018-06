Ajax en AS Roma ronden miljoenentransfer van Kluivert af

Ajax ontvangt 17,25 miljoen euro voor Kluivert, maar dat bedrag kan door middel van bonussen en een doorverkooppercentage oplopen naar maximaal 22,75 miljoen euro.

Kluivert arriveerde bijna twee weken geleden al in Rome, waar hij door honderden fans werd opgewacht op het vliegveld, om vervolgens met succes de medische keuring te doorstaan.

Kluivert had in Amsterdam nog een éénjarige verbintenis, maar de zoon van Patrick Kluivert liet vorige maand al doorschemeren dat hij zich onder druk gezet voelde en niet wilde verlengen.

De eenmalig Oranje-international maakte op 15 januari 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en kwam sindsdien tot 56 officiële wedstrijden, waarin hij dertien doelpunten maakte en bovendien tien assists gaf.

Kluivert is in zijn nopjes met zijn overgang. "Ik voel me geweldig. Ik ben bij een ongelooflijke club terechtgekomen en kan niet wachten te beginnen. Roma is een geweldige club voor mij. Ik denk dat ze me hier kunnen laten groeien tot een grotere en sterkere speler en dat ik hier mooie dingen kan laten zien."

Monchi

Technisch directeur Monchi van AS Roma is verheugd met het aantrekken van Kluivert. "Justin is al een van de meest opwindende jonge spelers in het Europese voetbal. Daarom was het ook niet makkelijk om hem naar Rome te halen, maar Justin gelooft erin dat AS Roma een perfecte club voor hem is om zich verder te ontwikkelen."

Kluivert wordt de derde Nederlander bij AS Roma. Ook Kevin Strootman en Rick Karsdorp staan onder contract bij de club die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Serie A.

Met Hakim Ziyech maakt deze zomer mogelijk nog een Ajacied de overstap naar AS Roma. De Romeinen zouden concrete belangstelling hebben voor de middenvelder, die ondanks zijn nog tot 2021 lopende contract graag wil vertrekken bij de recordkampioen van Nederland.

AS Roma schopte het afgelopen seizoen tot de halve finales van de Champions League, waarin over twee duels nipt met 5-6 werd verloren van Liverpool.

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco eindigde achter kampioen Juventus en Napoli als derde in de Serie A, waardoor ze na de zomer opnieuw hun opwachting mogen maken in het belangrijkste clubtoernooi.