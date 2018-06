Spitse begint tegen Slowakije aan 150e interland, Van Lunteren terug in basis

De 28-jarige Spitse is pas de tweede Oranje-international die ooit de mijlpaal van 150 interlands heeft bereikt. De middenvelder heeft alleen recordinternational Annemieke Kiesel-Griffioen, die in 2011 na 156 interlands afscheid nam, voor zich.

Spitse debuteerde in 2006 op zestienjarige leeftijd bij Oranje en is al jaren basisspeler in de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Ze is achter keeper Sari van Veenendaal de reserve-captain.

Op de eeuwige topscorerslijst van Oranje staat Spitse op de zesde plaats met 28 treffers. Manon Melis die in 2015 afzwaaide, staat met 59 doelpunten bovenaan.

WK 2019

De verwachting was al dat Spitse in de basis zou staan tegen Slowakije. Naast Van Lunteren geeft Wiegman achterin ook Stefanie van der Gragt een basisplaats. Zij moest vrijdag bij de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-5 winst) nog toekijken vanwege liesklachten.

Viviannne Miedema ontbreekt nog altijd door een blessure en wordt in de spits vervangen door Lineth Beerensteyn. Op het middenveld viel Daniëlle van de Donk op het laatst af. Zij wordt vervangen door Jill Roord.

Aan kop

De kans is groot dat Nederland ook met grote cijfers van Slowakije wint. De Slowaken staan puntloos laatste in kwalificatiegroep 3, terwijl Nederland aan kop gaat met zestien punten uit zes wedstrijden. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK van 2019 in Frankrijk. De beste vier nummers twee spelen in de play-offs.

Oranje tegen Slowakije begint dinsdag om 20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion, dat is uitverkocht. Na de wedstrijd tegen de Slowaken rest Oranje alleen nog het uitduel in september tegen Noorwegen, de enige overgebleven concurrent in de strijd om een WK-ticket.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Janssen, Worm; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Beerensteyn, Martens.