Spaanse bondscoach Lopetegui na WK trainer Real Madrid

Zidane stapte in juni op, enkele dagen nadat hij 'de Koninklijke' voor de derde keer op rij naar de eindzege in de Champions League leidde. De Fransman vond dat het tijd was voor een nieuwe wind.

Lopetegui tekent voor drie jaar in de Spaanse hoofdstad, meldt Real dinsdag in een korte verklaring. Hij ging na het EK in 2016 aan de slag bij de Spaanse bond. Onder zijn leiding is Spanje al twintig duels ongeslagen.

Lopetegui tekende eind mei nog een nieuw contract bij de Spaanse bond, dat doorliep tot en met het EK van 2020. Real betaalt naar verluidt twee miljoen euro om die verbintenis af te kopen.

In het seizoen 2008/2009 had Lopetegui het tweede elftal van Real Madrid onder zijn hoede. Hij werkte jarenlang als bondscoach van diverse Spaanse jeugdteams. Alleen bij Rayo Vallecano (2003) en FC Porto (2014 tot 2016) was hij al eens hoofdtrainer.

De geboren Bask speelde als doelman één interland voor Spanje. Ook stond hij één keer onder de lat bij Real Madrid en vijfmaal bij aartsrivaal FC Barcelona. Het grootste aantal wedstrijden in zijn carrière keepte hij voor Rayo Vallecano (112) en Logroñes (107).

WK

Met Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Isco, Marco Asensio en Lucas Vazquez heeft Lopetegui zes spelers van Real Madrid opgenomen in zijn WK-selectie.

Op het toernooi in Rusland neemt Spanje het vrijdag op tegen Portugal in zijn eerste groepsduel. Daarna volgen wedstrijden tegen Iran en Marokko.

