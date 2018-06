Basaçikoglu verruilt Feyenoord na vier jaar voor Kayserispor

Basaçikoglu had in De Kuip nog een contract tot medio 2020, het is niet bekend welke transfersom de Turkse club betaalt. Hij kwam vier jaar geleden over van sc Heerenveen, maar werd nooit een vaste basisspeler.

"Natuurlijk had ik gehoopt tot een vaste waarde uit te groeien in De Kuip, maar ik ben blij dat ik toch mijn bijdrage heb kunnen leveren in de succesvolle afgelopen jaren", zegt Basaçikoglu op de site van Feyenoord.

Zijn hoogtepunt bij Feyenoord was het binnenhalen van het kampioenschap vorig jaar. "Het was vooral fantastisch om onderdeel te zijn van het team dat de supporters eindelijk weer eens de landstitel kon bezorgen", zegt hij.

In totaal speelde Basaçikoglu, die met Feyenoord ook twee keer de beker pakte, 103 officiële wedstrijden voor de vijftienvoudig landskampioen. De geboren Zaanstedeling kwam daarin tot zeven goals en negentien assists. Hij is na Simon Gustafson (FC Utrecht) en Gustavo Hamer (PEC Zwolle) de derde speler die Feyenoord verlaat.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel begrijpt de keuze van Basaçikoglu om Feyenoord te verruilen voor een nieuw avontuur, al was er nog toekomst voor hem in Rotterdam.

"Bilal had wat ons betreft zeker nog bij Feyenoord kunnen blijven. We hebben er echter begrip voor dat hij na een aantal jaren als vaak waardevolle invaller elders wil proberen een basisplek te veroveren", aldus de bestuurder.

"Als er dan een behoorlijk bod gedaan wordt, dwarsbomen wij hem zeker niet. We gunnen hem deze kans en wensen Bilal alle succes toe in Turkije."

Kayserispor eindigde afgelopen seizoen als negende in de Turkse Süper Lig, waar het Galatasaray van Ryan Donk op de laatste speeldag de landstitel pakte. Basaçikoglu koos in 2014 voor een interlandloopbaan namens Turkije, maar speelde tot dusver nooit in de nationale ploeg.