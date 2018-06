Aanvoerder Kane wil met 'agressief en dapper' Engeland revanche voor EK

Op het EK in Frankrijk werd Engeland al in de achtste finales uitgeschakeld door IJsland, dat verrassend met 1-2 te sterk was voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate.

"Hoewel je het in voetbal natuurlijk nooit helemaal zeker weet, ben ik ervan overtuigd dat ons zoiets niet nog eens gebeurt. Deze ploeg heeft echt karakter", zegt Kane dinsdag, de dag waarop hij met de Engelse selectie naar Rusland afreist.

"We zijn trots om op het WK te zijn, werken hard en zitten vol energie. We zullen in de eerste plaats alles geven en hebben aanvallend veel opties waarmee we iets kunnen forceren."

Engeland, de wereldkampioen van 1966, kent sowieso een matige serie op eindtoernooien. Het land kwam op de laatste vijf WK's nooit voorbij de kwartfinales. Vier jaar geleden was in Brazilië zelfs de groepsfase al het eindstation.

Aanvallen

Volgens de 24-jarige Kane wil Engeland op het WK niets aan het toeval overlaten. "Onze insteek is om in balbezit vanaf het begin agressief en dapper te zijn", aldus de spits van Tottenham Hotspur, die afgelopen seizoen in 48 officiële duels liefst 41 keer scoorde.

"Er zullen ook moeilijke momenten komen. Soms ben je op een eindtoernooi gericht op niet verliezen en verdedigen, maar wij willen alleen maar aanvallen. Het is belangrijk dat we de eerste wedstrijd meteen winnen en in het toernooi groeien."

Op het EK van twee jaar geleden scoorde de sterspeler van de Spurs niet, waardoor hij nog wacht op zijn eerste doelpunt op een groot toernooi namens Engeland. "Dat is iets wat ik wil veranderen en hopelijk gebeurt dat dit WK", zegt hij.

Engeland is op het WK ingedeeld in groep G met België, Tunesië en Panama. Het WK begint voor Kane en zijn ploeg volgende week maandag met een wedstrijd tegen de Tunesiërs.