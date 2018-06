Infantino erkent dat WK in Rusland risicovol is met oog op racisme

"Het is absoluut een risico. De strijd tegen racisme blijft een grote opgave. We mogen het probleem zeker niet onderschatten", zegt de Zwitser dinsdag tegen de krant Blick uit zijn vaderland.

Donkere spelers zijn in Rusland geregeld doelwit van beledigingen vanaf de tribune. De UEFA beboette de afgelopen jaren al menig Russische club voor discriminerende spreekkoren.

De FIFA lanceerde vorig jaar bij het toernooi om de Confederations Cup al maatregelen om het racisme te bestrijden en Infantino laat weten dat die maatregelen ook voor het komende WK van kracht zijn.

"Waarnemers zijn aanwezig in het stadion om bij de geringste uiting van racisme uit het publiek alarm te slaan. Scheidsrechters kunnen de wedstrijden stilleggen en in het uiterste geval staken."

Rose

De Engelse international Danny Rose sprak vorige week nog zijn zorgen uit over de situatie in Rusland. De linksback van Tottenham Hotspur wil niet dat zijn familie naar het WK komt uit angst voor racisme.

"Over mezelf maak ik me geen zorgen, maar ik wil vanwege racisme niet dat mijn familie naar Rusland komt. Mijn vader is er erg teleurgesteld over. Hij zei dat hij me nu misschien nooit meer kan zien op een wereldkampioenschap", zei Rose.

Rose noemde het optreden van de FIFA tegen racisme zelfs "lachwekkend en walgelijk". "Als ik gediscrimineerd word, doen ze er verder niets mee. Zo zou het niet moeten zijn, maar het is wel zo."

Politiek

Infantino zei onlangs al dat hij er ondanks alle twijfels vertrouwen in heeft dat kwesties als mensenrechten, doping, supportersgeweld en politieke boycots geen schaduw over het toernooi werpen en herhaalt dat nu nog maar eens.

"Ik weet zeker dat de focus vanaf donderdag op het voetbal ligt en dat het over Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar gaat", aldus de 48-jarige Zwitser.

Het WK begint donderdag om 14.00 uur met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. Vrijdag staan Egypte-Uruguay (14.00 uur), Marokko-Iran (17.00 uur) en Portugal-Spanje (20.00 uur) op het programma.