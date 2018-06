Inzetbaarheid sterspeler Salah in eerste WK-duel Egypte nog onzeker

"Het gaat geleidelijk aan beter, maar ik kan niet bevestigen dat hij speelt in de eerste wedstrijd", zei directeur Ehab Lehita van de Egyptische voetbalbond over de topscorer van Liverpool, die afgelopen seizoen 44 doelpunten maakte in alle competities.

Salah raakte geblesseerd aan zijn schouder in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid. Hij werkt sindsdien aan zijn herstel.

De aanvaller was maandag aanwezig tijdens een lichte training van de Egyptische selectie. "Het is nog te vroeg om iets te zeggen over Salahs inzetbaarheid. We hopen natuurlijk dat hij het haalt", aldus Lehita.

Eind mei liet de Egyptische bond al weten dat Salah het tweede groepsduel met Rusland naar alle waarschijnlijkheid wel gaat halen.

Opsteker

Mocht Salah tegen Uruguay ook al kunnen meespelen, dan is dat een grote opsteker voor Egypte. De Liverpool-aanvaller geldt als belangrijkste speler van het Afrikaanse land en is bovendien in topvorm.

Salah kroonde zich dit seizoen in de Premier League met 32 doelpunten tot topscorer en in de Champions League had hij met 10 doelpunten een cruciale bijdrage aan de finaleplek van Liverpool.

Zonder Salah kende Egypte geen geweldige aanloop naar het WK. Er werd gelijkgespeeld tegen Koeweit (1-1) en Colombia (0-0) en kansloos verloren van België, dat met 3-0 te sterk was.

Egypte speelt vrijdag in Jekaterinenburg om 14.00 uur tegen de Uruguayanen. Gastland Rusland en Saudi-Arabië zijn de andere tegenstanders in de groep.

