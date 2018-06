Sporting-voorzitter wil niet meewerken aan vertrek Dost en medespelers

Dost diende maandag net als mede-sterpelers William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Martins een verzoek in om contractontbinding in naar aanleiding van de aanval van Sporting-hooligans van een maand geleden. Eerder deden Rui Patricio en Daniel Podence dat al.

"Ik heb de brief van Dost nog niet bekeken, maar ik denk dat er hetzelfde is te lezen als in de vorige vijf. Ze hebben in principe geen poot om op te staan en wij zijn niet gek. We weten waar we het over hebben", zei De Carvalho laat op maandagavond op een persconferentie.

"Het is treurig dat Sporting deze situatie vol twijfel, onzekerheid en angst moet doormaken. We moeten nu gaan beslissen wat het beste is voor de club."

Dost was een van de spelers die klappen kreeg toen ongeveer vijftig gemaskerde hooligans half mei de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. Hij hield een flinke hoofdwond over aan de aanval en moest zich laten hechten.

Verkiezingen

Voorzitter De Carvalho ziet naar aanleiding van alle gebeurtenissen in ieder geval geen enkele reden om zelf op te stappen bij Sporting, dat afgelopen seizoen naast alle prijzen greep.

"Als het bestuur het probleem is, hadden de spelers in hun brief moeten zeggen dat ze zouden blijven als het bestuur zou aftreden. Mochten er verkiezingen komen en we winnen, dan blijven de spelers wat ons betreft gewoon bij Sporting."

Dost liet liet vorige maand al weten dat de aanval veel impact op hem had gehad en zijn conclusie is nu dus dat hij geen toekomst meer voor zichzelf ziet bij de Portugese nummer drie van afgelopen seizoen.

Dost werd twee jaar geleden door Sporting overgenomen van VfL Wolfsburg. Hij werd in zijn eerste seizoen met 34 goals meteen topscorer van Portugal. In totaal kwam de oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en Heerenveen in 61 competitieduels tot liefst 59 doelpunten.