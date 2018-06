Belgische ploeg staat na geslaagde laatste test 'te popelen' voor WK

De Belgen kwamen in Brussel nog verrassend op achterstand door een treffer van voormalig Eredivisie-speler Bryan Ruiz, maar Dries Mertens, Romelu Lukaku (twee keer) en Michy Batshuayi zorgden voor een ruime zege.

"We moeten vooral onze houding meenemen naar Rusland. We staan te popelen om te vertrekken. Het was een lange voorbereiding en we zien het enthousiasme bij de fans. We kunnen niet wachten", zegt Martínez tegen Sporza.

"Ik zag dat mijn spelers fris waren, maar ik ben vooral tevreden over hoe we omgingen met het scoreverloop. Het was een test hoe we zouden reageren na die 0-1 en dat was goed."

Eerder was de ploeg van bondscoach Martínez in de voorbereiding met 3-0 te sterk voor Egypte. Het duel met Europees kampioen Portugal eindigde in 0-0.

Hazard

Het was maandag in het Koning Boudewijn even schrikken toen sterspeler Eden Hazard, die tegen Costa Rica een van de uitblinkers was, naar zijn enkel greep. Volgens Martínez is er echter niets aan de hand met de aanvaller van Chelsea.

"Hij oogde zeer scherp en is klaar voor het WK. Als je ziet hoe hij de tackles ontweek, dan vrees je geen blessure. Hij is volledig in orde. Hij heeft een trap gehad, maar meer niet."

Manchester City-spelmaker Kevin De Bruyne vindt net als Martínez dat het WK nu wel mag beginnen. "Ik ben fysiek in orde en voel me mentaal heel rustig. Er is geen stress", aldus de 26-jarige middenvelder.

"Ik kijk ernaar uit om te beginnen, want de voorbereiding was lang genoeg. Het wordt tijd. Dat er nu euforie kan zijn? We moeten niet bezig zijn met wat de buitenwereld zegt. We moeten bezig zijn met onszelf."

België begint het WK volgende week maandag met een wedstrijd tegen Panama en speelt daarna tegen Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).