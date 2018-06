Dost vraagt Sporting maand na aanval hooligans om ontbinding contract

Het verzoek van Dost lijkt direct verband te houden met een aanval van hooligans vorige maand op het trainingscomplex. De 29-jarige spits, die half april besloot te stoppen als international bij Oranje, liep daarbij een hoofdwond op.

Ook sterspelers William Carvalho, Gelson Martins en Bruno Fernandes hebben maandag aangegeven te willen vertrekken. Naar aanleiding van het zware incident besloten eerder al doelman Rui Patricio en aanvaller Daniel Podence op te stappen.

Trainer Jorge Jesus vertrekt eveneens uit Lissabon. Hij ondertekende een contract bij Al Hilal in Saoedi-Arabië.

Dost heeft nog een contract voor twee jaar bij de Portugese club, maar wil dat dus niet uitdienen en hoopt transfervrij op zoek te kunnen naar een nieuwe werkgever. Hij zou in de belangstelling van onder meer Sevilla staan.

Impact

Dost werd twee jaar geleden door Sporting overgenomen van VfL Wolfsburg. Hij werd in zijn eerste seizoen met 34 goals meteen topscorer van Portugal. In totaal kwam de oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en Heerenveen in 61 competitieduels tot liefst 59 doelpunten.

Desondanks was Dost een van de spelers die klappen kreeg toen ongeveer vijftig gemaskerde hooligans half mei de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. Hij hield een flinke hoofdwond over aan de aanval en moest zich laten hechten in het ziekenhuis.

De achttienvoudig international liet al weten dat de aanval veel impact op hem had gehad, maar wilde na het seizoen alles rustig laten bezinken. Zijn conclusie luidt nu dat hij geen toekomst meer voor zichzelf ziet bij de club die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Portugese competitie.