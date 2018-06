Goede generale België voor WK met ruime oefenzege op Costa Rica

Eerder was de ploeg van bondscoach Roberto Martinez in de voorbereidingsfase met 3-0 te sterk voor Egypte. Het duel met Europees kampioen Portugal eindigde gelijk: 0-0.

België kwam tegen Costa Rica, dat ook aan het WK deelneemt, verrassend op achterstand. Bryan Ruiz volleerde in de 24e minuut knap raak na slecht uitverdedigen door Jan Vertonghen.

Bij de rust leidde de thuisploeg al met 2-1 door treffers van Dries Mertens en Lukaku. Na de rust zorgde de spits van Manchester United met een fraaie kopbal voor 3-1. Invaller Michy Batshuayi bracht, na een assist van Lukaku, de 4-1 op zijn naam.

België begint het WK op 18 juni tegen Panama en speelt daarna tegen Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).

Costa Rica stuit in groep E op Brazilië, Zwitserland en Servië. De ploeg van bondscoach Oscar Ramirez verloor afgelopen donderdag met 2-0 van Engeland.

Senegal

Ook WK-deelnemers Sengal en Zuid-Korea speelden de laatste oefenwedstrijd voor hun vertrek naar Rusland. In het Oostenrijkse Grödig waren de Senegalezen met 2-0 te sterk.

De wedstrijd werd afgewerkt zonder supporters. Sadio Mané stond bij Senegal aan de aftrap. In het begin van de tweede helft ging een voorzet via Kim Young-gwon in het doel van Zuid-Korea. Vlak voor tijd maakte Moussa Konaté er vanuit een strafschop 2-0 van.

Zo wist Senegal vlak voor de reis naar Rusland toch nog een overwinning te boeken. Eerdere oefenwedstrijden dit jaar werden gelijkgespeeld of verloren.

Senegal speelt in Rusland op dinsdag 19 juni eerst tegen Polen. Verder treffen de Senegalezen in groep H Colombia en Japan. Zuid-Korea neemt het op maandag 18 juni in de eerste groepswedstrijd op tegen Zweden. In groep F zijn ook Duitsland en Mexico tegenstanders.