Vieira verlaat New York City en volgt Favre op als trainer OGC Nice

Vieira werd ook genoemd als mogelijke opvolger van Arsène Wenger bij zijn oude club Arsenal. Die plek ging echter naar Unai Emery, die eind april vertrok bij Paris Saint-Germain.

Bij Nice begint Vieira aan zijn tweede klus als hoofdtrainer. In 2015 tekende de oud-middenvelder van onder meer Arsenal, Internazionale, Juventus en Manchester City een driejarig contract bij New York City, dat uitkomt in de MLS. Daarvoor trainde hij wel al de reserves van Manchester City.

"Dit is precies wat ik zoek, dus ik ben heel blij hier te zijn", zegt Vieira. "Ik ga werken met gepassioneerde mensen die me zullen steunen in goede en slechte tijden. Mijn eigen spelerscarrière doet er niet meer toe, het is nu van belang wat ik kan laten zien als trainer."

Vieira was 23 jaar geleden voor het laatst actief in Frankrijk, maar toen als speler. De 107-voudig international begon zijn loopbaan bij AS Cannes en verruilde die club in 1995 voor AC Milan.

Arsenal

Vieira boekte de grootste successen in zijn loopbaan bij Arsenal, waarmee hij tussen 1996 en 2005 drie keer kampioen werd en vier FA Cups veroverde.

Met Internazionale (2006-2010) pakte de voormalig middenvelder ook drie landstitels. In 2010 verkaste hij naar Manchester City en een jaar later besloot hij een punt te zetten achter zijn loopbaan.

Voorzitter Jean-Pierre Rivère van Nice omschrijft Vieira, die in 1998 met Frankrijk wereldkampioen werd en twee jaar later met het nationale team de Europese titel won, als "een trainer die mooi voetbal wil spelen, talenten kan stimuleren in hun ontwikkeling en een winnend team kan smeden".

Nice hoopt komend seizoen weer mee te doen om de bovenste plekken in de competitie. De club uit de Ligue 1 eindigde afgelopen seizoen op de achtste plek.