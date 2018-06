Verenigde Staten, Canada en Mexico mogen WK 2026 organiseren

De drie landen uit Noord- en Midden-Amerika kregen bij de stemming de voorkeur boven Marokko, de enige tegenkandidaat. Het Noord-Amerikaanse bid kreeg 134 stemmen, tegenover 65 stemmen voor Marokko. Eén land stemde neutraal.

Een van de 65 stemmen voor Marokko kwam van de KNVB. "We voelen ons verbonden met Afrika en Marokko", zei bondsvoorzitter Michael van Praag dinsdag.

Het Afrikaanse land scoorde in het evaluatierapport, dat begin juni werd opgemaakt door inspecteurs van de FIFA, al minder goed dan het gezamenlijke bid. Zo zijn er op dit moment geen stadions in Marokko die aan de eisen van de wereldvoetbalbond voldoen.

De VS, Canada en Mexico zijn bovendien al bekend met het organiseren van een WK. Mexico was in 1970 en 1986 gastheer en voor de VS gold dat in 1994. Canada was in 2015 organisator van het WK voor vrouwen.

In tegenstelling tot het vrouwentoernooi in 2015, zal in 2026 geen enkele wedstrijd op kunstgras gespeeld worden, zo meldde het organisatiecomité. Canada, Mexico en de VS beloven een gemiddelde capaciteit van 68.000 plaatsen in de stadions.

Er zal voor het eerst op de openingsdag van het WK in drie landen een wedstrijd gespeeld worden. Vanaf de kwartfinales zullen alle wedstrijden in de VS gespeeld worden, de finale wordt in New York afgewerkt.

Canada (Montreal, Toronto en Edmonton) en Mexico (Mexico Stad, Monterrey en Guadalajara) leveren ieder drie speelsteden, in de VS (New York, Los Angeles, Washington, Dallas, Kansas City, Denver, Houston, Baltimore, Atlanta, Philadelphia, Nashville, Seattle, San Francisco, Boston, Cincinnati, Miami en Orlando) zijn zeventien mogelijke speelsteden. Mogelijk wordt dat aantal nog ingekrimpt.

Rusland

Het WK van dit jaar begint donderdag om 17.00 uur, als gastheer Rusland de openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië speelt. Over vier jaar is Qatar aan de beurt en dan wordt het WK in de wintermaanden november en december gehouden.

Het WK 2026 is normaal gesproken de eerste editie van het mondiale eindtoernooi met 48 deelnemende landen. De FIFA doet nog onderzoek naar de mogelijkheid om in Qatar al dat recordaantal landen mee te laten doen. Dat voorstel werd woensdag bij het congres in Moskou nog niet in stemming gebracht.

