Ronaldo en Robbie Williams treden op bij openingsceremonie WK

De openingsceremonie zal een half uur voor de aftrap van de eerste wedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië plaatsvinden. "Het openingsduel is altijd erg symbolisch", zegt Ronaldo bij de bekendmaking van het nieuws op de website van de FIFA.

"Je realiseert je dat het moment waarop je vier jaar gewacht hebt eindelijk is aangebroken. Voor de spelers en de fans is het een grote dag."

De inmiddels 41-jarige Braziliaan maakte vijftien treffers in negentien WK-wedstrijden. Alleen de Duitser Miroslav Klose was met zestien doelpunten vaker trefzeker.

"Niemand weet wat er de komende vier weken gaat gebeuren, maar één ding staat vast: het wordt een memorabel toernooi", zegt Ronaldo.

"Natuurlijk is de openingsceremonie bijzonder voor het gastland. Na al die jaren van hard werk is de hele wereld op visite om de liefde voor het voetbal te vieren. Dat gevoel had ik vier jaar geleden bij het WK in Brazilië en nu ben ik blij om de opwinding ook in Rusland te kunnen delen."

Williams

De 44-jarige Williams voelt zich vereerd door de uitnodiging van de FIFA. "Ik heb veel gedaan in mijn carrière, maar de opening van het WK verzorgen met 80.000 fans in het stadion en miljoenen mensen voor de televisie is echt een jongensdroom."

"We nodigen voetbal- en muziekfans uit om te feesten in Rusland. Voor de mensen in het stadion en voor de tv willen we een onvergetelijke show verzorgen", zegt Williams.

De openingswedstrijd in het Luzhniki Stadion tussen Rusland en Saudi-Arabië begint donderdag om 17.00 uur Nederlandse tijd.