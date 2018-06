FIFA wijzigt 'gedateerd en oneerlijk' systeem van wereldranglijst

De FIFA kreeg veel kritiek op de huidige rekenmethode. In sommige gevallen was het voor landen namelijk gunstiger om een tijdje geen oefeninterlands te spelen of zelfs een wedstrijd te verliezen.

De FIFA stelt dat dat met de nieuwe rekenmethode verleden tijd is en absoluut niet meer zal voorkomen in de toekomst.

Regerend wereldkampioen Duitsland voert momenteel de mondiale ranglijst aan, gevolgd door Brazilië en België. Nederland is de huidige nummer zeventien.

De FIFA deelde ook mee dat de kandidaatstellingen van Marokko voor het WK van 2026 is goedgekeurd. Daarover was de laatste tijd wat onduidelijkheid. Naast Marokko hebben de VS, Mexico en Canada zich gezamenlijk kandidaat gesteld.

Infantino

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, zei dat deze week tijdens het congres van de wereldvoetbalbond nog niet gesproken gaat worden over de optie om het aantal deelnemende landen bij het volgende WK in Qatar (2022) al uit te breiden van 32 naar 48.

"Eerst gaan we daarover praten met de organisatoren in Qatar. Pas daarna praten we met de FIFA over deze optie", waren de woorden van de Zwitser.

Infantino noemde geen datum of deadline wanneer een besluit over uitbreiding genomen wordt. Wel vertelde hij dat er duidelijkheid moet zijn voordat de eerste kwalificatietoernooien voor het WK beginnen. Dat is al vroeg in 2019.

De FIFA nam begin 2017 het besluit om vanaf het WK in 2026 meer landen mee te laten spelen. De overkoepelende Zuid-Amerikaanse bond diende onlangs een verzoek in om al in Qatar over te gaan op 48 teams.