Bondscoach Deschamps verdedigt keeper Lloris na fout tegen VS

Lloris liet zich verrassen door een schot van Julian Green in de korte hoek, wat de gelijkmaker betekende in het laatste oefenduel van de Fransen voor het WK.

"Hij weet dat hij beter kan, ook al gaat er een fout van Djibril Sidibé aan vooraf", aldus Deschamps. "Maar ik ben hier niet om iedereen ter discussie te stellen. Lloris heeft een lang en moeilijk seizoen achter de rug. Hij stapt hier zeker overheen."

Deschamps vindt dat Lloris nog steeds over veel kwaliteiten beschikt, ondanks dat hij bij zijn club Tottenham Hotspur geen geweldig seizoen achter de rug heeft met enkele cruciale fouten. Hij kreeg 36 goals tegen in 38 competitiewedstrijden en eindigde met de Spurs als derde in de Premier League.

"Het klopt dat hij drie fouten heeft gemaakt die voor tegengoals zorgden bij Tottenham, maar in die zestig wedstrijden heeft hij ook punten gepakt voor zijn club. Bovendien heeft hij ook punten gepakt voor Frankrijk", aldus de 49-jarige trainer.

Frankrijk begint zaterdag tegen Australië aan het WK in Rusland. Het duel in de Kazan begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. De Fransen zijn verder ingedeeld in een groep met Peru en Denemarken.