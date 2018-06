Guardiola noemt Touré leugenaar na beschuldiging van racisme

"Het is een leugen en dat weet hij zelf ook", aldus Guardiola. "We hebben twee jaar samengewerkt en nu zegt hij het opeens. Hij heeft het nooit recht in mijn gezicht gezegd."

De 35-jarige Touré kwam in zijn laatste seizoen bij de Engelse landskampioen slechts tot tien wedstrijden. Vanwege een conflict met Guardiola werd hij aan het begin van het seizoen zelfs helemaal niet opgesteld.

Touré noemde Guardiola ''wreed'' tegenover France Football. "Ik heb me regelmatig afgevraagd of het aan mijn huidskleur lag. En ik was niet de eerste, meer spelers vroegen zich dat af. Hij houdt niet van Afrikaanse spelers, maar is te intelligent om zich daarop te laten betrappen."

Het contract van Touré loopt deze zomer af bij Manchester City. De middenvelder, die sinds 2010 bij de club uit Manchester speelde, heeft nog geen nieuwe club gevonden.

Barcelona

Guardiola werd afgelopen seizoen kampioen in de Premier League met Manchester City en verlengde onlangs zijn contract bij de club tot medio 2021. Hij is niet van plan ooit nog terug te keren bij FC Barcelona, waar hij van 2008 tot medio 2012 trainer was.

"Ik ben niet dezelfde persoon meer als toen en ze kijken daar nu ook anders naar me", zei Guardiola. De 47-jarige Catalaan werd met Barcelona onder andere drie keer kampioen van Spanje en won twee keer de Champions League.

Ook als president wil hij in de toekomst niet terugkeren bij Barcelona. "Nee, ik ben een trainer en geen bestuurder. Ik ben goed in wat ik doe. Je kunt niet alles zijn."