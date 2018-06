Van Marwijk wijt 'slecht' optreden Australië aan vermoeidheid

"We hebben de laatste weken erg hard gewerkt", aldus Van Marwijk tegenover The Sydney Morning Herald. "De laatste dagen hebben we het iets rustiger aan gedaan, maar tegen Hongarije zag ik na een half uur al dat we erg moe waren. Dan moet je simpel spelen, maar dat deden we niet."

Het winnende doelpunt voor Australië viel pas in blessuretijd en was nota bene een eigen goal van de Hongaarse verdediger Tamas Kadar.

"We probeerden in bepaalde situaties te snel iets te forceren en dat is niet goed, maar dat kwam omdat mijn ploeg moe was. Ik ben in ieder geval blij dat we drie weken zo hard hebben getraind en geen blessures hebben gehad. Dat is positief, want nu kunnen ze iedere dag meer rust pakken en sterker worden richting het WK."

De 'Socceroos' waren in de tweede helft op voorsprong gekomen door een raak afstandsschot van Daniel Arzani, maar in de 88e minuut werd het 1-1 door een eigen goal van voormalig PEC Zwolle-verdediger Trent Sainsburgy.

Geduld

Van Marwijk was met name niet te spreken over de start van zijn ploeg tegen de Hongaren. "Onze eerste helft was in heel veel opzichten slecht, daar moeten we van leren. Het begint bij het passen van de bal met de juiste snelheid. Daar hebben we veel op getraind, maar dat deden we niet goed. Ook liepen we te veel met de bal."

Volgens de voormalig trainer van Feyenoord maakte zijn team een paar tactisch verkeerde beslissingen in het veld. "Het was een wedstrijd waarin veel geduld nodig was. Geduld als de tegenstander de bal had, maar ook als we zelf in balbezit waren. Wij speelden soms de lange bal terwijl we niet onder druk werden gezet. Dat was onnodig", zei Van Marwijk.

De oefenzege op Hongarije was voor Van Marwijk zijn tweede opeenvolgende overwinning met Australië. Ruim een week geleden werd Tsjechië met 4-0 verslagen. De 'Socceroos' reizen komende week naar Rusland voor het WK.

Australië is daar ingedeeld in groep C, samen met Frankrijk, Peru en Denemarken. De Australiërs nemen het op 16 juni eerst op tegen Frankrijk en spelen daarna tegen Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).

