WK-favorieten Frankrijk en Spanje spelen matige laatste oefenduels

Frankrijk dankte het gelijkspel in Lyon aan Kylian Mbappé. De 19-jarige aanvaller schoof de bal tien minuten voor tijd in de verre hoek na een lage voorzet van Benjamin Pavard.

Kort voor rust waren de Fransen op achterstand gekomen tegen de Amerikanen, die voor het eerst sinds 1986 ontbreken op een WK. Julian Green profiteerde van een fout van Djibril Sibidé - die er niet in slaagde een voorzet weg te werken - en schoot door de benen van de verdediger raak in de korte hoek.

Frankrijk speelde in de sterkste formatie, met voorin behalve Mbappé ook Antoine Griezmann en Olivier Giroud, die uitviel met een hoofdwond. Bij de Amerikanen speelde Vitesse-verdediger Matt Miazga het eerste uur mee.

Het WK begint voor Frankrijk over precies een week met een wedstrijd tegen Australië. Vervolgens staan er in groep C ook duel met Peru en Denemarken op het programma.

Spanje

Iago Aspas voorkwam tegen Tunesië met een treffer kort voor tijd dat Spanje voor het eerst onder bondscoach Julen Lopetegui niet tot scoren kwam: 1-0. Spanje is nu twintig duels op rij ongeslagen en evenaart daarmee zijn beste serie uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.

In Krasnodar kon de wereldkampioen van 2010 nauwelijks kansen afdwingen tegen de Afrikaanse ploeg, die zich eveneens geplaatst heeft voor het WK. Pas zes minuten voor tijd schoot invaller Aspas hard raak op aangeven van Diego Costa, die zelf in kansrijke positie te veel tijd nodig had voor een schot.

Nijhuis

Arbiter Bas Nijhuis zag dat Tunesië in de eerste helft zelfs de beste kansen kreeg. Ferjani Sassi slaagde er alleen voor David De Gea niet in om de keeper te passeren en Naïm Sliti volleerde enkele minuten later net naast.

Spanje speelde vorig weekend met 1-1 in een oefenwedstrijd gelijk tegen Zwitserland. Op het WK neemt de ploeg het in de groepsfase op tegen Portugal, Iran en Marokko.

Tunesië kwam vorige week tot een 2-2 gelijkspel tegen Turkije. De ploeg speelt bij zijn vijfde WK-deelname in de groepsfase achtereenvolgens tegen Engeland, België en Panama.