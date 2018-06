Van Marwijk boekt zege met Australië, Ziyech belangrijk voor Marokko

Het winnende doelpunt viel pas in de blessuretijd van de tweede helft en was nota bene een eigen goal van de Hongaarse verdediger Tamas Kadar.

Australië was in de 74e minuut voor het eerst op voorsprong gekomen dankzij een afstandsschot van Daniel Arzani, maar in de 88e minuut werd het 1-1 door ook al een eigen goal van oud-PEC Zwolle-verdediger Trent Sainsbury.

Bij Australië deed Brad Jones alleen in de tweede helft mee. De doelman van Feyenoord loste halverwege Mathew Ryan af.

Het was voor Van Marwijk zijn tweede opeenvolgende overwinning met Australië. Ruim een week geleden werd Tsjechië met liefst 4-0 verslagen.

Australië is op het WK ingedeeld in groep C, samen met Frankrijk, Peru en Denemarken. De Australiërs nemen het op 16 juni eerst op tegen Frankrijk en kruisen daarna de degens met Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).

Marokko

Marokko kende eveneens een goede generale repetitie voor het WK. De Marokkanen waren in Tallinn met 1-3 veel te sterk voor Estland.

Hakim Ziyech nam in de 38e minuut de 0-2 voor zijn rekening. De middenvelder van Ajax benutte op koelbloedige wijze een strafschop.

De overige doelpunten van Marokko werden gemaakt door Younes Belhanda (elfde minuut) en Youssef En-Nesyri (72e minuut). De treffer van Estland kwam op naam van Ats Purje (76e minuut).

Naast Ziyech was er een basisplaats weggelegd voor Karim El Ahmadi, terwijl diens ploeggenoot bij Feyenoord Sofyan Amrabat genoegen moest nemen een rol als invaller.

Marokko is op het WK ingedeeld in groep B, samen met Spanje, Portugal en Iran. De Marokkanen nemen het op 15 juni eerst op tegen Iran en kruisen daarna de degens met Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

Een andere WK-ganger, Servië, rekende in Belgrado mede dankzij een hattrick van Aleksandar Mitrovic met liefst 5-1 af met Bolivia.

