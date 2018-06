Salah kan alleen maar lachen om opmerkingen Ramos over blessure

De Egyptenaar van Liverpool moest in Kiev al voor rust naar de kant, nadat hij tijdens een duel met de verdediger van Real Madrid bij zijn arm werd gegrepen en ongelukkig op de grond terecht kwam.

Bij die actie schoot de schouder van Salah uit de kom. Daardoor mist hij vermoedelijk de eerste groepswedstrijd van het WK in Rusland op vrijdag tegen Uruguay.

Het zag er aanvankelijk echter slechter uit. "Ik maakte me direct zorgen", zegt de topscorer van de Premier League zaterdag tegen Marca. "Ik was boos en verdrietig omdat de finale erop zat, maar ik hield er ook meteen rekening mee dat het WK aan mijn neus voorbij kon gaan. Dat was vreselijk."

Salah omschrijft de blessure als het 'ergste moment uit mijn loopbaan'. "Ik voel me nu beter en ik hoop er tegen Uruguay bij te zijn, maar dat hangt volledig af van mijn herstel."

Schuld

Ramos liet eerder deze week weten niet te snappen waarom hij de schuld krijgt van de blessure van de Egyptische topspeler. "Als je de beelden bekijkt, zie je dat Salah eerst mijn arm vastpakt en dat ik daarna naar de andere kant val", aldus de Spaanse verdediger.

Hij voegde eraan toe dat Salah met wat pijnstillers vermoedelijk de rest van het duel gewoon had kunnen spelen. Die opmerking valt slecht bij de Egyptenaar. "Eerst maakt hij me aan het huilen en nu aan het lachen. Misschien kan hij me ook meteen vertellen of ik op tijd fit ben voor het WK?"

De twee hebben kortstondig contact gehad na de finale, geeft Salah toe. "Hij heeft me een berichtje gestuurd, maar ik heb hem nooit gezegd dat het wel goed is zo."

Egypte treft op het WK behalve Uruguay ook gastland Rusland en Saudi-Arabië. Die twee laatste landen spelen op donderdag de openingswedstrijd.