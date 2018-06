Löw heeft het gehad met Duitse fans die Gündogan en Özil uitfluiten

De middenvelder is net als collega Mesut Özil momenteel niet zo geliefd onder de Duitse aanhang. Beide in Duitsland geboren spelers van Turkse komaf poseerden onlangs met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en postten een foto daarvan op sociale media.

De twee werden daarop fel bekritiseerd en gaven aan dat de foto's niet om politieke doeleinden online waren gezet, maar een deel van de Duitse aanhang neemt daar geen genoegen mee.

Gündogan mocht vrijdag na een klein uur spelen invallen in Leverkusen, terwijl Özil vanwege een lichte blessure op de bank bleef. Toen Gündogan het veld betrad, was er direct gefluit en gejoel te horen.

Statement

Löw heeft het nu wel een beetje gehad met die ophef. "Boegeroep helpt niemand. Wat moet Ilkay nou nog doen? Hij heeft een foto online gezet, maar heeft geen politiek statement willen maken."

De Duitse bondscoach vindt dat Gündogan zijn loyaliteit aan Duitsland al lang en breed heeft aangetoond. "Hij heeft vorige week al gezegd respect te hebben voor de Duitse normen en waarden. Hij is hier geboren en getogen, zijn familie en vrienden leven hier. Iedereen moet deze zaak eens loslaten."

Duitsland verkeert in aanloop naar het WK in Rusland nog niet in topvorm, al was het optreden tegen de Saudi's een stuk beter dan in de vorige wedstrijd tegen Oostenrijk. Toen werd nog met 2-1 verloren.

Verbetering

Volgens Löw was er in de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het toernooi duidelijk verbetering zichtbaar. "We hebben weer een stap gemaakt en zullen klaar zijn als het WK begint."

Löw vond zijn team goed beginnen, maar zag Duitsland gaandeweg het duel de controle verliezen. "We misten te veel kansen en gaven er te veel weg. Uiteindelijk hebben we zelfs nog wat geluk gehad. Volgende week verwacht ik meer dynamiek van onze kant."

Duitsland begint het WK op 17 juni met een groepswedstrijd tegen Mexico. Daarna wachten duels met Zweden en Zuid-Korea.