Wiegman blij met zege Oranjevrouwen na 'heel matige' eerste helft

"Met de uitslag ben ik tevreden. We hebben goed aan het doelsaldo gewerkt", zei Wiegman vrijdagavond na afloop van de wedstrijd bij Veronica. "5-0 staat gewoon goed."

De Oranjevrouwen hadden in de eerste helft behoorlijk veel moeite om een gaatje in de defensie van Noord-Ierland te vinden. Pas acht minuten voor rust opende Lineth Beerensteyn de score.

"Het was een heel matige eerste helft en een veel betere tweede helft. Dat kwam ook tot uitdrukking in doelpunten", analyseerde Wiegman. "Normaal spelen we behoorlijk volwassen en heel energiek. Dat vond ik in de eerste helft minder."

Komende dinsdag kunnen de Oranjevrouwen een ticket voor het WK van volgend jaar in Frankrijk zo goed als zeker veiligstellen. Als de regerend Europees kampioen in Heerenveen van Slowakije wint en Noorwegen verliest thuis van Ierland, wordt het verschil tussen de twee ploegen zeven punten.

"Ik hoop dat wij dinsdag winnen en zij verliezen", aldus de bondscoach. "We verheugen ons heel erg op die wedstrijd in een vol Abe Lenstra stadion met 24.000 mensen."

Beter

Jackie Groenen, die in de slotfase de eindstand bepaalde, vindt dat de Oranjevrouwen per wedstrijd beter worden. "In het begin van deze kwalificatiereeks hadden we het lastig. We kwamen net uit het EK. Dat was één grote hype. Om er daarna meteen weer te staan is niet makkelijk", zei de middenvelder.

"We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Dat kan je ook wel zien", vervolgde Groenen. "We hebben heel veel verschillende kwaliteiten, maar dat past allemaal wel goed bij elkaar."

De Oranjevrouwen spelen dinsdagavond om 20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion tegen Slowakije, dat zonder punten hekkensluiter is.