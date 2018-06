Oranjevrouwen dankzij ruime zege op Noord-Ierland stap dichter bij WK

Lineth Beerensteyn opende acht minuten voor rust de score voor Nederland. Daniëlle van de Donk, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse (strafschop) en Jackie Groenen breidden de voorsprong in de tweede helft verder uit.

Door de zege komen de Oranjevrouwen op zestien punten uit zes wedstrijden. Daarmee heeft de ploeg vier punten meer dan Noorwegen, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De Scandinaviërs wonnen vrijdag met 0-2 bij Ierland, dat hierdoor met tien punten naar de derde plek zakt.

De Nederlandse voetbalsters spelen komende dinsdag hun volgende WK-kwalificatieduel. Dan neemt Oranje het in het Abe Lenstra Stadion op tegen Slowakije, dat zonder punten hekkensluiter is in groep C.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

Miedema

De Oranjevrouwen moesten het zonder Vivianne Miedema stellen. De spits is niet fit genoeg om in de kwalificatieduels met Noord-Ierland en Slowakije in actie te komen. Liza van der Most ontbrak wegens ziekte.

In de openingsfase hadden de Oranjevrouwen moeite om een gaatje in de verdediging van Noord-Ierland te vinden. Na iets meer dan een halfuur waren de bezoekers dicht bij de openingstreffer met een afstandsschot van Lieke Martens op de paal.

Zes minuten later was het wel raak. Beerensteyn, de vervangster van Miedema in de punt van de aanval, draaide knap weg en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied met links raak in de verre hoek. Renate Jansen verdubbelde vlak voor rust bijna de marge, maar haar schot van 25 meter ging net over.

Van de Sanden

Van de Donk zorgde na iets meer dan een uur wel voor de 0-2. De middenvelder tikte de bal van dichtbij binnen na goed voorbereidend werk van Van de Sanden.

Vier minuten later vond de aanvaller van Olympique Lyon zelf het net. Ze speelde zich knap vrij en passeerde keeper Jacqueline Burns met een schot in de verre hoek.

Een kwartier voor tijd voerde Spitse de score verder op uit een penalty na een overtreding op Beerensteyn. Groenen bepaalde in de slotfase de eindstand op 0-5.