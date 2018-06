Huddersfield Town neemt Kongolo voor recordbedrag over van Monaco

De 24-jarige Kongolo speelde het laatste half jaar al op huurbasis voor Huddersfield en kwam toen tot zeventien wedstrijden. De 'Terriers' eindigden op de zestiende plek en spelen volgend seizoen dus weer in de Premier League.

Het is niet bekend hoeveel Huddersfield aan Monaco betaalt, al meldt de club wel dat Kongolo de duurste speler in de clubgeschiedenis is. De viervoudig Oranje-international lag nog tot medio 2022 vast bij de ploeg uit de Ligue 1.

Trainer David Wagner is dolblij dat Huddersfield erin geslaagd is Kongolo voor vier jaar te contracteren. "We wisten in januari al dat Terence een topspeler is, maar hij heeft alle verwachtingen overtroffen. Bovendien past hij uitstekend bij deze club."

Feyenoord

Kongolo begon zijn loopbaan bij Feyenoord, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In 2012 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en na het binnenhalen van de landstitel in het seizoen 2016/2017 vertrok Kongolo naar Monaco, waar hij niet op veel speeltijd kon rekenen.

Door zijn huurperiode bij Huddersfield Town kwam Kongolo veel vaker aan spelen toe en raakte hij ook weer in beeld bij Oranje. Vorige week vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Slowakije (1-1) maakte de verdediger zijn eerste minuten in het Nederlands elftal sinds 13 november 2015.

Bij Huddersfield is Kongolo de tweede Nederlander in de selectie. Rajiv van La Parra maakte in 2016 al de overstap naar de club die dit seizoen voor de eerste keer in de Premier League uitkwam.