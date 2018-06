Nipte zege Duitsland op Saudi-Arabië, Jahanbakhsh wint met Iran

Duitsland opende in de achtste minuut de score tegen Saudi-Arabië via een doelpunt van Timo Werner. Twee minuten voor rust verdubbelde Omar Hawsawi met een eigen doelpunt de marge in Leverkusen.

Saudi-Arabië kreeg zes minuten voor tijd een strafschop na een overtreding van Sami Khedira. Marc-André ter Stegen keerde de inzet van Mohammad Al Sahlawi, maar Taisim Al Jassim benutte de rebound.

Het is de eerste zege voor Duitsland sinds 8 oktober 2017. Toen haalde de 'Mannschaft' met 5-1 uit in het WK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan. Daarna kwamen de Duitsers in zes oefeninterlands niet tot winst.

De Duitsers openen hun WK op zondag 17 juni tegen Mexico. De regerend wereldkampioen speelt in de groepsfase ook tegen Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

Iran

Karim Ansarifard tekende pas in blessuretijd van Iran tegen Litouwen voor de winnende treffer in de Otkrytie Arena in Moskou, waardoor de formatie van bondscoach Carlos Queiroz zijn derde zege in de laatste vier interlands boekte.

Jahanbakhsh stond aan de aftrap bij het land uit het Midden-Oosten en speelde de hele wedstrijd. Aanvaller Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen bleef 90 minuten op de bank.

Iran kwam dinsdag als eerste land aan in Rusland en speelt vrijdag 15 juni tegen Marokko zijn eerste wedstrijd van het WK. De Aziaten nemen het in de groepsfase ook nog op tegen Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).

Het is de vijfde keer dat Iran meedoet aan het WK, maar het land wist zich tot dusver nooit te plaatsen voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Brazilië eindigde Iran als laatste in een poule met Argentinië, Nigeria en Bosnië-Herzegovina.

Polen

Polen slaagde er niet in om de voorlaatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK te winnen. In Poznan verspeelde het elftal van bondscoach Adam Nawalka tegen Chili een voorsprong van twee doelpunten: 2-2. Chili, de nummer negen op de wereldranglijst, doet niet mee aan het WK.

Robert Lewandowski opende na een half uur spelen de score. Piotr Zielinski verdubbelde kort daarna de voorsprong. Door treffers van Diego Alfonso Valdés en Miiko Albornoz eindigde het duel alsnog onbeslist.

Polen, dat dinsdag nog tegen Litouwen oefent, treft op het WK in groep H Senegal (19 juni), Colombia (24 juni) en Japan (28 juni).

Kroatië

Kroatië boekte een nipte zege op mede-WK-ganger Senegal: 2-1. De Afrikanen kwamen vlak na rust nog wel op voorsprong, maar Ivan Perisic en Andrej Kramaric bezorgden Kroatië de overwinning in Osijek.

Voor Senegal was de wedstrijd tegen de Kroaten nog niet het laatste oefenduel voor het WK. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé speelt op 11 juni nog een thuiswedstrijd tegen Zuid-Korea, dat eveneens naar Rusland gaat.

Kroatië komt daarentegen niet meer in actie voor het WK. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic begint het mondiale eindtoernooi op zaterdag 16 juni tegen Nigeria en speelt ook nog tegen Argentinië (21 juni) en IJsland (26 juni).

Ook Zwitserland won zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK. Het team van Vladimir Petkovic won vrijdag in Lugano met 2-0 van Japan via doelpunten van Ricardo Rodriguez (strafschop) en Haris Seferovic.

Zwitserland speelt volgende week zondag in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Brazilië. Servië (22 juni) en Costa Rica (27 juni) zijn de andere opponenten. Japan speelt op het WK tegen Colombia, Senegal en Polen.