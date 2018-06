Jahanbakhsh wint met Iran laatste oefenduel voor WK, Kroatië langs Senegal

Karim Ansarifard tekende pas in blessuretijd voor de winnende treffer in de Otkrytie Arena in Moskou, waardoor Iran zijn derde zege boekte in de laatste vier interlands.

Jahanbakhsh stond aan de aftrap bij het land uit het Midden-Oosten en speelde de hele wedstrijd. Aanvaller Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen bleef negentig minuten op de bank.

Iran kwam dinsdag als eerste land aan in Rusland en speelt vrijdag 15 juni tegen Marokko zijn eerste wedstrijd van het WK. De Aziatische ploeg neemt het in de groepsfase ook nog op tegen Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).

Het is de vijfde keer dat Iran meedoet aan het WK, maar het land wist zich tot dusver nooit te plaatsen voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Brazilië eindigde Iran als laatste in een poule met Argentinië, Nigeria en Bosnië en Herzegovina.

Kroatië

Kroatië boekte een nipte zege op mede-WK-ganger Senegal: 2-1. De Afrikanen kwamen vlak na rust nog wel op voorsprong, maar Ivan Perisic en Andrej Kramaric bezorgden Kroatië de overwinning in Osijek.

Voor Senegal was de wedstrijd tegen de Kroaten nog niet het laatste oefenduel voor het WK. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé speelt op 11 juni nog een thuiswedstrijd tegen Zuid-Korea, dat eveneens naar Rusland gaat.

Kroatië komt daarentegen niet meer in actie voor het WK. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic begint het mondiale eindtoernooi op zaterdag 16 juni tegen Nigeria en speelt ook nog tegen Argentinië (21 juni) en IJsland (26 juni).