Juventus versterkt zich met doelman Perin, Can vertrekt bij Liverpool

Juventus legt 12 miljoen euro neer voor Perin en dat bedrag kan nog oplopen tot 15 miljoen euro. Hij gaat bij de 'Oude Dame' de strijd met Wojciech Szczesny aan om de opvolging van Gianluigi Buffon, die vorige maand aankondigde na zeventien jaar te vertrekken bij Juventus.

Perin is de tweede versterking in korte tijd voor Juventus. De Italiaanse kampioen nam donderdag Douglas Costa voor een bedrag van 40 miljoen euro over van Bayern München.

Perin maakte in 2010 zijn debuut in de hoofdmacht van Genoa. In de twee seizoenen daarna werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Padova en Pescara.

Vanaf het seizoen 2013/2014 heeft de 25-jarige keeper een basisplaats bij Genoa. In totaal stond hij 151 officiële wedstrijden onder de lat bij de Italiaanse club.

Perin droeg ook twee keer het shirt van de Italiaanse nationale ploeg. Afgelopen maandag verdedigde hij het doel in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal (1-1).

Can

Can keert na de zomer niet meer terug bij Liverpool. De 24-jarige Duitser gaat zijn aflopende contract bij de verliezend finalist van de Champions League niet verlengen. Volgens La Gazzetta dello Sport tekent de middenvelder een vierjarig contract bij Juventus.

Can komt sinds 2014 uit voor Liverpool en speelde sindsdien 167 wedstrijden voor de club. Bij Juventus staat met Sami Khedira nog een Duits international onder contract.

Twintigvoudig international Can is door bondscoach Joachim Löw niet opgenomen in de selectie voor het WK. De middenvelder stond twee maanden aan de kant wegens rugklachten en maakte onlangs zijn rentree.