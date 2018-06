Marokko naar het WK: 'Ze doen niet onder voor Oranje'

We staan omringd door de nodige bouwcontainers in een van de hoeken van Stadspodium Amsterdam, het culturele evenementen- en festivalterrein gelegen aan de Turbinestraat in Westpoort. Op deze paar honderd vierkante meter moeten tijdens de wedstrijden van het Marokko duizend tot vijftienhonderd mensen staan, te beginnen volgende week vrijdag bij het openingsduel met Iran.

Mourad El Otmani, oprichter van jongerenplatform Young Amsterdam en initiatiefnemer van het evenement, heeft al helemaal in zijn hoofd zitten hoe hij het wil hebben. Sport- en speelactiviteiten voor kinderen, foodtrucks met eten van verschillende culturen, kraampjes waar vlaggen en ballonnen kunnen worden gepakt; het kan wat hem betreft allemaal niet op.

"Het wordt eigenlijk meer een festival waarbij we samen naar een voetbalwedstrijd kijken", zegt El Otmani.

"Ik liep al een tijdje rond met het idee om een cultureel festival te organiseren, maar toen Marokko zich voor het WK plaatste, leek het me leuk om daar ook iets mee te doen. Na de wedstrijd tegen Ivoorkust zochten Marokkaanse Nederlanders elkaar in de stad op om feest te vieren. Dat leverde wat chaos op. Het verkeer en de omgeving hadden last van ze. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Ivoorkust

De wedstrijd tegen Ivoorkust dus. Na jaren van teleurstelling werd er in november eindelijk succes geboekt. En wat voor één. Dankzij een klinkende 0-2-zege in het Stade Félix Houphouët-Boigny in Abidjan stelde Marokko voor het eerst in twintig jaar een WK-ticket veilig. De 'Leeuwen van de Atlas' brulden weer eens een keer van trots.

Als we twee kenners, in dit geval oud-doelman Khalid Sinouh en sportjournalist Nordin Ghouddani, vragen wat de kracht van dit Marokko is, dan volgt er een eenduidig antwoord. Het is een team. Iets wat in het verleden weleens een probleem was. Het eigen belang vierde vaak genoeg hoogtij en door de diverse nationaliteiten ontstond er groepjesvorming.

"De ploeg zit nu goed in elkaar. Het is een eenheid", vertelt Sinouh, die in 2005 vier keer voor Marokko uitkwam.

"Je moet niet vergeten dat van alle landen Marokko de meeste 'buitenlanders' heeft. Nederlandse Marokkanen, Belgische Marokkanen, Duitse Marokkanen, Franse Marokkanen; die liggen allemaal mijlenver uit elkaar qua mentaliteit. Het was voor een bondscoach altijd een hels karwei er een team van te smeden. Dat is de huidige keuzeheer, Hervé Renard, wel gelukt en daar verdient hij alle credits voor."

“Het niet selecteren van Ziyech heeft Renard bijna de kop gekost” Khalid Sinouh

Ziyech

"Afgelopen maandag kwamen we in de oefenwedstrijd tegen Slowakije onterecht op een 1-0-achterstand, maar juist op dat moment stond het elftal op", vult Ghouddani, die Marokko al jarenlang volgt en namens het Radio 1-programma De Nieuws BV naar het WK gaat, aan.

"Dat kenmerkt dit team. Ze werken keihard voor elkaar. Vroeger was het zo dat de spelers na een achterstand elkaar op het veld gingen bekritiseren. Dat is nu niet het geval. Er heerst ook duidelijkheid. De basisopstelling is op misschien twee of drie plekken na wel zeker. Iedereen weet waar hij aan toe is."

Iemand die zeker is van een plekje bij de eerste elf is Hakim Ziyech. De middenvelder van Ajax was in de laatste paar WK-kwalificatiewedstrijden doorslaggegevend voor Marokko. En dat terwijl hij vorig jaar door Renard nog om "uiteenlopende redenen" buiten de selectie werd gehouden voor de strijd om de Afrika Cup, waar Marokko teleurstellend in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Egypte.

"Het niet-selecteren van Ziyech heeft Renard bijna de kop gekost", weet Sinouh. "Hij heeft gelukkig uiteindelijk zijn trots opzij gezet en hem er daarna toch weer bij gehaald. Hij moest ook wel. Het was of dat doen, of ontslagen worden. En toch zouden er dan nog steeds coaches zijn geweest die dat niet gedaan zouden hebben. Dat moet je Renard dus wel nageven. Sindsdien loopt het ook weer goed, met kwalificatie voor het WK als gevolg."

Van Basten

Het had echter niet veel gescheeld of Ziyech had niet voor Marokko, maar voor Nederland uitgekomen. Hij deed in de zomer van 2015 mee aan een trainingsstage van Oranje, maar nadat hij op geblesseerd raakte, werd hij door de toenmalige bondscoach Danny Blind verrassend genoeg niet opgeroepen voor de eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijden en koos hij alsnog voor Marokko.

"Marco van Basten zei ooit eens dat Ziyech een domme jongen is, omdat hij Marokko boven Nederland verkoos en hij daardoor nooit zijn opwachting op een WK zal maken. En kijk nu eens. Wie is er nou dom?", aldus Ghouddani.

"Ziyech was eindelijk iemand die een groot land liet zitten voor Marokko. Hij is alleen al vanwege dat feit voor altijd een held in Marokko. Hij heeft voor de kentering gezorgd. De Nederlands-Marokkaanse jongens die nu nog wel voor Nederland kiezen, doen dat omdat ze niet goed genoeg zijn voor Marokko. Voetballend gezien doet Marokko namelijk niets meer onder voor Nederland."

Dat is als we Sinouh moeten geloven niet de enige reden dat Nederlandse Marokkaanse spelers Nederland links laten liggen. Volgens hem speelt ook de maatschappij waarin we tegenwoordig leven een belangrijke rol.

"Het begint in Nederland steeds meer rechts te worden. Kijk maar naar de PVV en Forum voor Democratie. Je wordt door die partijen constant in een hoek geplaatst en als tweederangsburger gezien. Als Wilders 'minder, minder, minder' roept, dan is de keuze als Nederlandse Marokkaan makkelijk gemaakt. Zo simpel is het."

“Ik heb in de voorbije weken steeds meer het gevoel gekregen dat Marokko gaat stunten” Nordin Ghouddani

Stunten

Marokko is op het WK ingedeeld in groep B, samen met Spanje, Portugal en Iran. Op het eerste oog een zware poule, maar bij de Marokkanen is het vertrouwen in een goede afloop bijzonder groot. Het is voor hen geen abc'tje dat Spanje en Portugal eenvoudig naar de achtste finales zullen doorstoten.

"Ik heb in de voorbije weken steeds meer het gevoel gekregen dat Marokko gaat stunten. Met alle respect, maar ik schat Marokko hoger in dan Portugal. Als ze Ronaldo in bedwang weten te houden, dan blijft er geen bijzondere ploeg over", beweert Ghouddani.

"Het is zeker niet uitgesloten dat Marokko de achtste finales gaat halen. Ik geef ze ook tegen Spanje goede kansen. Dat is een land dat ver naar voren speelt en dat biedt mogelijkheden. Marokko heeft een goede keeper, een goede centrale verdediger en een leider op het middenveld. Alleen de spitspositie kan een probleem vormen, maar El Kaabi heeft de laatste tijd de vorm wel aardig te pakken", stelt Sinouh.

Terug naar het Stadspodium. El Otmani wrijft in zijn handen als hij nadenkt over wat er gaat gebeuren als Marokko zich daadwerkelijk onder de laatste zestien schaart.

"Mensen die helemaal losgaan en elkaar in de armen vallen, ook al kennen ze elkaar niet. Dat is ook het doel. Dat er nieuwe vriendschappen worden opgebouwd. En dat we Nederland kunnen laten zien dat de vooroordelen over Marokkanen niet kloppen. Er werd door menigeen al sarcastisch gedaan. Zo van: ik hoop dat alles heel blijft. Wij willen een statement maken dat het ook anders kan."