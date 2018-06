Premier League voert vanaf seizoen 2019/2020 winterstop in

"Dit is een significant moment voor het Engelse voetbal", zegt FA-voorzitter Martin Glenn op de website van de bond. "Zowel de clubs als de nationale ploeg zullen baat hebben bij dit besluit."

Met de keuze voor februari blijft de traditie van wedstrijden rondom de feestdagen in stand. De winterstop betekent overigens niet dat er twee weken helemaal niet gespeeld wordt. In het eerste weekend zullen er vijf duels gespeeld worden en een weekend later komen de andere tien clubs in actie.

Glenn: "We hebben een manier gevonden om de spelers een rustpauze te gunnen en de geliefde wedstrijden rond Kerstmis te behouden. Als we in de toekomst met de nationale ploeg aan grote toernooien deelnemen, dan zal de winterstop van toegevoegde waarde zijn voor de fitheid van de spelers."

"Het is geen geheim dat we een erg drukke speelkalender hebben", zegt de bondsvoorzitter. "De afgelopen jaren hebben we aan een oplossing gewerkt."

FA Cup

Ook in het bekertoernooi is er een aanpassing om de fysieke belasting op de spelers te verlichten. In de vijfde ronde van de FA Cup zullen geen replays meer worden gespeeld. In de drie lagere klasses van het Engelse profvoetbal blijft de speelkalender vooralsnog ongewijzigd.

De afgelopen seizoenen werd er door diverse managers geklaagd over de zware belasting op spelers vanwege het drukke speelschema. Onder anderen Josep Guardiola van landskampioen Manchester City liet zijn onvrede blijken.