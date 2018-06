'Kluivert voor 18 miljoen euro van Ajax naar AS Roma'

Volgens VI zet de negentienjarige Kluivert zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar in Italië. Ajax en Roma waren al langer met elkaar in gesprek over de enkelvoudig international van Oranje.

De verbintenis van Kluivert bij Ajax liep nog een jaar door, maar de zoon van Patrick Kluivert liet vorige maand al doorschemeren dat hij zich onder druk gezet voelde en niet wilde verlengen.

Kluivert maakte op 15 januari 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en kwam sindsdien tot 56 officiële wedstrijden, waarvan 44 in de Eredivisie. Hij scoorde in totaal dertien keer en gaf tien assists.

Ziyech

Bij Roma treft Kluivert landgenoten Kevin Strootman en Rick Karsdorp en wellicht krijgt de jonge vleugelaanvaller in Italië ook gezelschap van Hakim Ziyech.

Naar verluidt is Roma zeer concreet voor de middenvelder van Ajax, dat wel de hoofdprijs vraagt voor de international van Marokko. Ziyech, die ook al aangaf te willen vertrekken uit Amsterdam, heeft nog een contract tot medio 2021.

Onder leiding van trainer Eusebio Di Francesco eindigde Roma afgelopen seizoen achter Juventus en Napoli als derde in de Serie A. De club verzekerde zich daarmee van een nieuw seizoen in de Champions League. In de afgelopen editie van het miljoenenbal kwam Roma knap tot de halve finales, waarin Liverpool te sterk was.

De drievoudig landskampioen van Italië versterkte de selectie vrijdag in ieder geval al met Bryan Cristante van Atalanta Bergamo. De middenvelder (23) wordt gehuurd met een optie tot koop. Vermoedelijk tekent hij na een jaar een contract tot medio 2023.