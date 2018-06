Ibrahimovic vindt het onbegrijpelijk dat hij op WK ontbreekt

"Het WK is het grootste voetbalfeest. De beste spelers ter wereld zijn present, behalve Zlatan. Ik had er ook moeten zijn, maar het mag helaas niet zo zijn", zegt Ibrahimovic tegen Amerikaanse media.

Er werd lang over een terugkeer in het Zweedse elftal gespeculeerd, maar eind april werd duidelijk dat hij toch buiten de WK-selectie viel. Ibrahimovic vindt het gezien zijn indrukwekkende loopbaan en statistieken onbegrijpelijk dat hij er op het WK niet bij is.

"Ik ben nog steeds topscorer aller tijden van Zweden en heb veel gewonnen. Ik heb voor Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy gespeeld", somt hij op.

Ibrahimovic blijft door zijn afwezigheid steken op 116 interlands, waarin hij 62 keer scoorde. De vedette was er wel bij op de WK's van 2002 en 2006 en vier EK's (2004, 2008, 2012 en 2016).

Media

De sterspeler van LA Galaxy begrijpt bovendien weinig van de berichtgeving in Zweedse media. "Volgens hen is de ploeg beter af zonder mij, dus ik geloof ze. Het is de mentaliteit van de Zweedse media; ik heb geen typisch Zweedse naam en uitstraling", aldus Ibrahimovic.

"Maar als ik niet in een ploeg zou passen, waarom heb ik dan bij de grootste clubs ter wereld gespeeld en veel prijzen gepakt? Ik weet wat het is om te winnen."

Zweden speelt in de groepsfase van het WK tegen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea. Op maandag 18 juni zijn de Koreanen de eerste tegenstander. In aanloop naar het toernooi wordt zaterdag nog geoefend tegen mede-WK-ganger Peru.