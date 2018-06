Ghana heft voetbalbond op om corruptie van voorzitter

In werkelijkheid nam Nyantakyi geld aan van verslaggever Anas Aremayaw Anas die undercover was om corruptie in het Ghanese voetbal te onderzoeken. Dat meldt de BBC.

De Ghanese regering heeft de bond ontbonden, omdat volgens hen de hele bond verrot is. Hoe het verder moet met het Ghanese voetbal maakt de minister van Sport binnenkort bekend.

De voorzitter van de voetbalbond werd door het team van de verslaggever uitgenodigd in een hotel ergens in het Midden-Oosten. Nyantakyi zou daar een gesprek hebben met een zakenman die geïnteresseerd was in het sponsoren van de GFA.

Nyantakyi nam tijdens dat gesprek 55.000 euro in contanten aan. Uit beelden van het gesprek is duidelijk geworden dat een deel van het sponsorgeld dat de zogenaamde investeerder in de bond wilde steken, naar de voorzitter zou gaan. Hij zou in totaal ongeveer 3,8 miljoen euro gaan opstrijken.

Naast voorzitter van de GFA was Nyantakyi ook vicevoorzitter van de Afrikaanse voetbalbond en zat hij in het bestuur van wereldvoetbalbond FIFA. Nyantakyi was in Ghana juist aangesteld om de corruptie tegen te gaan.

Ghana neemt geen deel aan het WK dat op 14 juni begint in Rusland. Het land heeft zich niet weten te kwalificeren.