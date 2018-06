Scudamore zwaait na twintig jaar af als baas van Premier League

Onder zijn leiding ontwikkelde de hoogste Engelse divisie zich tot de meest lucratieve competitie ter wereld. In het seizoen 2016/2017 bedroegen de totale inkomsten van alle clubs op het hoogste niveau ruim 5 miljard euro. Dat was bij zijn aantreden in 1999 nog een kleine 750 miljoen euro.

Scudamore gaf geen duidelijke reden voor zijn beslissing. "Het was een absoluut voorrecht om deze rol zo lang te vervullen. Het was veel te leuk om het een baan te noemen. De Premier League staat er prima voor en de toekomst ziet er zonnig uit. Onder nieuwe leiding zal het succes aanhouden."

Naar een opvolger voor Scudamore, die zijn mededeling lang stil had gehouden, wordt gezocht. Voorzitter Bruce Buck van Chelsea liet namens de clubs van de Premier League weten het jammer te vinden dat Scudamore afzwaait.

"We konden echter niet nóg meer van hem vragen", aldus Buck. "Hij heeft voor een geweldige groei van onze competitie gezorgd. Belangrijker is echter dat hij het respect van iedereen in de voetballerij geniet vanwege zijn waardige en positieve manier van leidinggeven."